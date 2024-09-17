Disney требовала сделать «Головоломку 2» менее «гейской» и уволила аниматоров перед премьерой, чтобы не платить бонусы

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Издание IGN опубликовало большой отчет о работе Pixar и Disney, в котором раскрыла немало интересной информации о производстве «Головоломки 2» и «адских» условиях работы для аниматоров.

Сообщается, что специалистов, которые работали над «Головоломкой 2», уволили прямо перед выходом мультфильма (в рамках сокращения 14% персонала), чтобы они не могли претендовать на бонусы, а также не позволяли прийти в офис, чтобы забрать вещи.

«Когда в день увольнения нам сказали, что бонусы предназначены только для тех, кто там сейчас работает официально, я плакал», — говорит один из бывших сотрудников.

Другой обратил внимание на иронию работы над фильмом о психическом здоровье, который после круглосуточной работы лишил работников медицинской страховки.

«Мне кажется, в течение месяца-двух аниматоры работали без выходных», — говорит еще один собеседник издания. «Просто людей бросали на работу, которую они никогда раньше не выполняли… Это было ужасно».

В отчете также упоминают мультфильм о «Баззе Лайтере», который, по мнению Disney, провалился из-за однополого поцелуя (фильм собрал всего $226 млн после мощной маркетинговой кампании). В конце концов его запретили в большинстве мусульманских стран, в то время как Китай требовал удалить сцену. В дальнейшем во время работы над «Головоломкой 2» аниматорам выдали распоряжение «сделать Райли менее гейской», чтобы избежать негативных реакций.

Сейчас «Головоломка 2» получил звание самого кассового анимационного фильма всех времен с кассой в $1,6 млрд. Рекордные показатели мультфильм фиксировал еще во время открытия — с лучшим стартом для анимационного фильма в $295 млн, а всего за 19 дней «Головоломка 2» пересек отметку в один миллиард. В начале июля «Головоломка 2» достиг звания лучшего фильма в истории Pixar.

«Головоломка 2» — это сиквел оригинальной истории 2015 года от Питера Доктера, в которой рассказывалось об 11-летней Райли и ее пяти эмоциях (Радость, Печаль, Отвращение, Страх и Гнев). Во втором фильме в голове более взрослой главной героини появляются «новые гости» — в частности, и Тревожность. Режиссером «Головоломки 2» выступил Келси Манн, также к проекту вернулась сценаристка Мэг Лефов. Производство продолжения обошлось в $200 млн.

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