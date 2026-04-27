Новости Кино 27.04.2026 comment views icon

Педро Паскаль расплакался на презентации "Мандалорца и Грогу" в Мексике

София Шадрина

Автор новостей

Педро Паскаль розплакався на презентації "Мандалорця і Ґроґу" в Мексиці / Hollywood Reporter

Актер Педро Паскаль с трудом сдерживал слезы во время панели «Мандалорца и Грогу» на CCXP Mexico. В воскресенье, 27 апреля, актер и режиссер Джон Фавро неожиданно вышли на сцену в Мехико как незаявленные гости фановской конвенции. До премьеры остается меньше месяца — фильм выходит в прокат 22 мая.


Паскаль, рожденный в Чили, вышел на сцену в футболке сборной Мексики с чемпионата мира 2026 года и объяснил, почему этот проект для него не просто работа. По его словам, он часто ходил в кинотеатр с семьей — и именно поэтому выход «Мандалорца» на большой экран имеет для него особое значение. Сериал стартовал на Disney+ еще в 2019 году, и актер прошел с персонажем весь путь — от потокового сервиса до полноценного кинотеатрального релиза.

«Мандалорец и Грогу» станет первым кинотеатральным релизом франшизы «Звездные войны» за семь лет — Disney не выходила на большой экран с этой вселенной после «Скайуокер. Возрождение» в 2019-м. Кроме Паскаля и Грога, в фильме появятся Сигурни Уивер и Джереми Аллен Уайт. Бюджет картины составил около $160 млн — самый низкий среди всех фильмов о «Звездных войнах» под руководством Disney.

Ранее мы писали, что Disney сомневалась в коммерческом успехе проекта — в частности из-за неудачной рекламной кампании на Супербоуле. Однако CCXP Mexico показал другое: живой зал, растроганный актер и режиссер на сцене — это уже другая история, чем сухие маркетинговые ролики.


По словам Фавро и Филони, «Мандалорец и Грогу» имеет стать началом новой главы во вселенной «Звездных войн»которая объединит фанатов как оригинальной трилогии, так и новых анимационных проектов на Disney+.

Источник: The Hollywood Reporter

Популярные новости

Десятки миллионов Барту: сиквел "Симпсонов" получил "астрономическую" для анимации субсидию от Калифорнии
Первый полнометражный трейлер "Мстителей: Судного дня" был представлен на CinemaCon
Джон Сноу, Дейенерис, Красная Гадюка и другие: где оказались звезды "Игры престолов" спустя 15 лет
Каратель возвращается: Marvel выпустила первый трейлер "Последнего убийства" с Джоном Бернталом
Star Wars Battlefront Resurgence выходит в мае с новыми героями и бесплатным контентом
Стивен Содерберг поставил финальную точку в проекте о Бене Соло из вселенной Star Wars
Star Wars: Starfighter: что известно о фильме с Райаном Гослингом и почему от него так много ждут
Ужасные превращения в животных — снова на экране: сериал "Аниморфы" выходит на Disney+ благодаря Райану Куглеру
Disney показала больше "Ваяны" / Moana: Джонсон рассказал, что роднит его с Мауи
Лето 2028 под знаком Walt Disney: названы даты выхода "Суперсемейка 3" и "Лило и Стич 2"
"Мандалорец и Грогу" готовы к большому экрану: главные анонсы с CinemaCon
"Космические яйца": сиквел культовой пародии на "Звездные войны" получил дату премьеры
Хан Соло в "Galaxy: Edge" доказал, что Харрисона Форда действительно нельзя заменить
Star Wars впервые выходит в жанр хоррора: Lucasfilm анонсировала роман, которого фанаты ждали годами
Битва за 5 минут внимания: TikTok хочет подвинуть Netflix и Disney с рынка на $14 млрд
Вышел трейлер игровой "Ваяны / Moana": Дуэйн Джонсон выглядит фактурно, но критиков не впечатлил
Что посмотреть на Netflix на этой неделе?
"Я знаю, что это тяжело": Disney увольняет 1000 сотрудников, Джош Д'Амаро объяснил, почему
Когда фантастика становится реальностью: 7 культовых устройств из фильмов, которые становятся реальными технологиями
Disney сомневается, что "Мандалорец и Грогу" будет успешным
Fortnite готовит коллаборацию с Toy Story: Базз и Зург — через турнир, пришельцы — как Sidekick-и
