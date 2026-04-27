Педро Паскаль расплакался на презентации "Мандалорца и Грогу" в Мексике

Актер Педро Паскаль с трудом сдерживал слезы во время панели «Мандалорца и Грогу» на CCXP Mexico. В воскресенье, 27 апреля, актер и режиссер Джон Фавро неожиданно вышли на сцену в Мехико как незаявленные гости фановской конвенции. До премьеры остается меньше месяца — фильм выходит в прокат 22 мая.





Паскаль, рожденный в Чили, вышел на сцену в футболке сборной Мексики с чемпионата мира 2026 года и объяснил, почему этот проект для него не просто работа. По его словам, он часто ходил в кинотеатр с семьей — и именно поэтому выход «Мандалорца» на большой экран имеет для него особое значение. Сериал стартовал на Disney+ еще в 2019 году, и актер прошел с персонажем весь путь — от потокового сервиса до полноценного кинотеатрального релиза.

«Мандалорец и Грогу» станет первым кинотеатральным релизом франшизы «Звездные войны» за семь лет — Disney не выходила на большой экран с этой вселенной после «Скайуокер. Возрождение» в 2019-м. Кроме Паскаля и Грога, в фильме появятся Сигурни Уивер и Джереми Аллен Уайт. Бюджет картины составил около $160 млн — самый низкий среди всех фильмов о «Звездных войнах» под руководством Disney.

Ранее мы писали, что Disney сомневалась в коммерческом успехе проекта — в частности из-за неудачной рекламной кампании на Супербоуле. Однако CCXP Mexico показал другое: живой зал, растроганный актер и режиссер на сцене — это уже другая история, чем сухие маркетинговые ролики.





По словам Фавро и Филони, «Мандалорец и Грогу» имеет стать началом новой главы во вселенной «Звездных войн»которая объединит фанатов как оригинальной трилогии, так и новых анимационных проектов на Disney+.

Источник: The Hollywood Reporter