Мультимедийный планшет Lenovo Tab Plus с 8 динамиками и 11,5-дюймовым дисплеем поступит в продажу по цене от 13 тыс. грн

Компания Lenovo представила в Украине новый планшет Lenovo Tab Plus. Эта модель позиционируется как развлекательное устройство, ориентированное на любителей мультимедийного контента.

Планшет Lenovo Tab Plus получил 11,5-дюймовый LCD дисплей с разрешением 2K (2000×1200 пикселей), частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 400 нит. Визуальный ряд призваны дополнить 8 Hi-Fi динамиков JBL с поддержкой Dolby Atmos, которые суммарно выдают мощность 26 Вт. Динамики (4 матричных и 4 вуфера) размещены в четырех частях корпуса и имеют общий объем 22 куб. см. При использовании наушников обеспечивается передача звука 24 бит / 96 кГц. Для наушников имеется разъем 3,5 мм.

Отмечается, что Lenovo Tab Plus можно превратить в Bluetooth-динамик для воспроизведения аудио с любого портативного устройства. Планшет оснащен встроенной подставкой с возможностью регулировки угла до 175 градусов для удобного просмотра.

Планшет основан на аппаратной платформе MediaTek G99. Устройство содержит 8 ГБ оперативной памяти, а емкость встроенного хранилища может составлять 128 или 256 ГБ. Дополнительно можно установить карточку памяти MicroSD. На задней и фронтальной панелях расположились одиночные 8-мегапиксельные камеры, но лишь задняя имеет автофокус.

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Устройство получило модули Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, акселерометр, гироскоп и датчик освещения, а также разъем USB Type-C 2.0 для зарядки и передачи цифрового звука. Батарея емкостью 8600 мАч обеспечивает до 12 часов потокового воспроизведения контента. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт, полная зарядка занимает 90 минут. Новинка имеет размеры 268,3×174,25×7,77 мм (выступ 13,58 мм) и вес 650 г (с подставкой). Устройство работает под управлением Android 14. Производитель обещает выпускать обновления ОС в течение 2 лет и обновления безопасности до июня 2028 года.

Lenovo Tab Plus будет доступен в Украине в июле по цене от 12 999 грн.

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