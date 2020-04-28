МВД и «Штрафы UA» выпустили обновленное приложение, в котором можно проверить наличие штрафов за нарушения ПДД и убедиться в их погашении





Министерство внутренних дел и сервис «Штрафы UA» запустили приложение, в котором водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут осуществить проверку и заплатить за нарушение ПДД.

По данным Патрульной полиции Украины в 2019 году было выписано водительских штрафов на сумму около 500 млн грн, при этом 40% из них не было уплачено вовремя. В связи с этим водители сталкивались с арестом имущества, банковского счета и другими мерами воздействия. Многие автомобилисты были вынуждены платить один и тот же штраф несколько раз из-за процедурных ошибок. В обновленном приложении от «Штрафы UA» можно не только оплатить штраф, но и проверить статус и историю оплат.

«Данная функция стала доступной после того, как МВД открыло данные о фактах нарушения ПДД. Это обеспечивает прозрачность процедуры штрафных платежей и денежных средств, что позволяет увеличить информированность водителей. Улучшает ситуацию со своевременностью оплаты, снижает нагрузку на исполнительные органы и увеличивает поступления в бюджет. Для МВД это важный проект, реализация которого состоялась в рамках сотрудничества с ГП Инфотех», – рассказал заместитель министра внутренних дел, Сергей Гончаров.

По данным платформы Opendatabot на текущий момент число непогашенных водительских штрафов составляет 858 954 штук на сумму приблизительно 0,5 млрд грн. Одна из ключевых причин такой ситуации — сложный процесс оплаты, который предусматривает прохождение ряда инстанций.

В результате на разных стадиях возникают ошибки: платеж может быть отправлен не на те реквизиты или неточно указана сумма. Большая часть штрафов, уплаченных через банки, зависают на счетах казначейства, но не «подтягиваются» автоматически в полицию. При этом по мнению сервиса «Штрафы UA», оплата через специализированный онлайн-сервис является самым надежным способом.

«Люди не знают, что за ними все еще есть задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено, не означает погашено, – отметил основатель сервиса «Штрафы UA», Денис Дмитров. В 2016 году нам удалось реализовать его в части оплат, а вот в части проверки — мы все делали вручную. То есть обращались в соответствующие инстанции, пытались выяснить, где застрял платеж и по какой причине. После открытия реестра в сотрудничестве с МВД, мы наконец создали обновленную версию. Теперь это универсальный сервис, который решает полный комплекс задач — от получения информации о штрафе до контроля погашения штрафа в базе полиции».

Напомним, что 1 мая 2020 года в Украине состоится официальный запуск системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, что делает данную услугу еще более актуальной, так как количество штрафов наверняка будет расти.

Обновление приложения «Штрафы UA» уже доступно для платформы iOS, а для Android обновление выйдет в начале мая.

Напомним, что в феврале 2020 года «Штрафы UA» запустили функцию «Безопасное вождение» (Safety Drives), которая позволяет водителям получать вознаграждение от суммы страхования за соблюдение правил дорожного движения. Это приложение также ведет статистическую обработку показателей вождения водителей для вычисления общих рейтингов безопасности вождения в городах.

Источник: Штрафы UA