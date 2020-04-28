Больше никаких поблажек. С 1 мая в Киеве полноценно заработает система видеофиксации нарушений ПДД

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В прошлом месяце, как известно, в Киеве заработала автоматическая система фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах. На этой неделе завершается тестовый период без штрафов — с 1 мая система заработает полноценно, после чего нарушителям начнут приходить так называемые письма счастья (заказные письма с протоколами и штрафами за нарушения ПДД). Штрафы будут оформляться на лицо, которое в базе МВД указано владельцем ТС.

Буквально на днях Верховная Рада принятием соответствующего закона (№2809) отменила специальную систему админвзысканий за нарушение ПДД в виде штрафных баллов. Ранее каждому водителю ежегодно предусматривалось начисление по 150 баллов и только после исчерпания баллов, на правонарушителя должен налагаться реальный штраф. Отмена баллов (сейчас документ ожидает подписи президента) означает, что теперь при первом же нарушении, зафиксированном автоматической системой, будет налагаться реальный штраф.

Ранее МВД открыло специальный операционный центр, который будет обрабатывать наблюдения и выписывать штрафы. В то же время власти Киева намерены создать собственную современную систему видеофиксации нарушений ПДД совместно с частным партнером за сумму порядка $24 млн.

В Киеве установлено 20 камер контроля; ранее мы публиковали карту с установленными камерами фото- и видеофиксации. На всякий случай продублируем:

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Ранее в МВД обещали, что к моменту официального запуска системы фиксации подключат еще 30 камер, которые распределят по всей Киевской области.

Обработка будет происходить следующим образом: после регистрации нарушения и формирования соответствущей записи в реестре системы электронной фиксации патрульный полицейский внимательно проверяет наличие и полноту данных об ответственном лице, транспортном средстве, соответствие номерного знака к марке и модели ТС. Если все в порядке и есть все основания привлечь лицо к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись. Протокол отправляют водителю заказным письмом. Одновременно электронная копия документа направляется в электронный кабинет водителя. Если в момент нарушения за рулем был не владелец машины, штраф оплачивает нарушитель. Если транспортное средство зарегистрировано за пределами территории Украины, к административной ответственности привлекается лицо, которое ввезло его на территорию Украины.

На первом этапе система автоматической видеофиксации будет распознавать только нарушения скоростного режима, затем правила проезда перекрестков, затем соблюдение полос движения, парковки и т.д.

В конечном итоге система автоматической видеофиксации должна распознавать следующие нарушения ПДД:

превышение скорости на 20 км/час, игнорирование дорожных знаков, разметки, несоблюдение правил остановки и стоянки, проезд по тротуару — 255 гривен;

нарушение правил проезда перекрестков, проезд на красный свет светофора, нарушение дистанции или интервала, отсутствие включенного поворота, использование мобильного телефона за рулем — 425 гривен;

превышение скорости на 50 км/час, нарушение правил остановки или стоянки, которые мешают проезду транспорта — 510 гривен;

остановка или стоянка на местах для инвалидов — 1020 гривен ;

; побег с места ДТП — 255 гривен, арест на 15 суток или выполнение общественных работ.

В прошлом месяце МВД запустило специальный сайт в качестве дополнительно способа быстрой проверки нарушений ПДД. Также узнать о нарушениях и выписанных протоколах можно будет через сайт электронного кабинета водителя, как отмечалось выше, а вскоре появится еще специальное мобильное приложение и мгновенные push-уведомлениями о нарушениях в «Дія».

Изначально планировалось, что до конца 2020 года на дорогах Украины установят 250 комплексов фиксации, но неясно, остались ли эти планы в силе. Анонсируя тестовый запуск системы, в МВД говорили, что за приобретение, установку и обслуживание камер отвечает: в городах — местные власти, на дорогах государственного значения — Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

Одновременно с автоматической фиксацией патрульная полиция и дальше будет использовать лазерные измерители скорости TruCAM, а также «фантомные камеры», которые позволяют измерять скорость движения встречного автотранспорта.

Источник: МВД