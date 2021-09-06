МВС України вирішило закупити електромобілі для патрульної поліції (можливо це будуть Hyundai Kona Electric)





Під час презентації пріоритетних напрямів та проєктів МВС, що пройшла сьогодні, 6 вересня 2021 року, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив про нову ініціативу. За його словами МВС вирішило придбати партію електромобілів для патрульної поліції.

«Ми вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити велику економію для держави і для держбюджету загалом», — зазначив він.

Конкретну модель електромобіля для патрульної поліції не озвучувалася, але з урахуванням ілюстраційних матеріалів можна припустити, що це буде електрокросовер Hyundai Kona Electric.

Нагадаємо, що в даний час патрульна поліція використовує різні моделі класичних автомобілів (Renault Duster, Skoda Rapid) та гібридів (Toyota Prius, Mitsubishi Outlander PHEV), але повноцінних електромобілів у автопарку МВС України ще не було.

Цікаво, що п’ять років тому патрульна поліція навпаки намагалася позбутися гібридних автомобілів, посилаючись на те, що вони погано підходять для такої служби.

Джерело: МВС України