Национальная полиция Украины получила 400 патрульных автомобилей Skoda Rapid, собранных на украинском предприятии «Еврокар»

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После довольно дорогих гибридных хэтчбеков Toyota Prius и кроссоверов Mitsubishi Outlander, полученных в рамках Киотского протокола, Национальная полиция Украины решила заказать автомобили попроще и пересадить часть своего личного состава на лифтбеки Skoda Rapid. Тендер на поставку 400 автомобилей выиграла компания «Еврокар», которая собрала заказанные экземпляры на производственных линиях в Украине и уже поставила их заказчику.

Нацполиция Украины выбрала Skoda Rapid в комплектации Active 1.6MPI/81kw, цена которой составляет 372 732 грн, таким образом за всю партию из 400 автомобилей было уплачено 149 млн грн. Согласно требованиям, обозначенным условиями тендера, автомобили Skoda Rapid были укомплектованы специальным оборудованием и оклеены по стандартам внешней идентификации Национальной полиции Украины.

Производитель подчеркнул, что эта модель является первой в линейке бренда на платформе MQB, что повышает его жесткость и безопасность, а модернизированный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 110 л.с. (81 кВт) соответствует стандарту EU5 по уровню вредных выбросов.

Вся партия автомобилей была произведена в Украине на заводе в с.Соломоново Закарпатской области. В “Еврокар” также отметили, что достаточно давно сотрудничают с правоохранительными органами Украины, успев поставить с 2003 года около 3000 автомобилей Skoda Octavia и Rapid.

Отметим, что это не первый случай обновления автопарка Национальной полиции Украины. Помимо моделей Toyota Prius и Mitsubishi Outlander с гибридными двигателями, которые правительство Японии передало в рамках Киотского протокола, на украинских дорогах также можно увидеть переоборудованные из такси аэропорта “Борисполь” (Sky Taxi) полицейские Hyundai Sonata, кроссоверы Renault Dokker и компактвэны Renault Duster, а также ZAZ Forza и ZAZ Vida.

Источник: “Еврокар”