Тест-драйв Hyundai Kona Electric: да, дорого – но зато реально все хорошо





Hyundai Kona Electric – первый электромобиль, который я пишу в формате стандартного обзора: замер динамики, подсчет расхода электроэнергии, обсуждение конкурентов, анализ стоимости ТО. Потому, что факт: за последнюю пятилетку электромобили в Украине перестали быть экзотикой и обосновались в Украине настолько прочно, что превратились в полноценный сегмент рынка, с которым нужно считаться. Hyundai Kona Electric – лучший тому пример.

Позиционирование

Все просто: Hyundai Kona Electric – электромобиль в виде небольшого кроссовера класса B-SUV, который получен в ходе трансформации ДВС-модели Hyundai Kona. Кроме привычного изменения «электромотор вместо ДВС и аккумулятор вместо топливного бака», электрическая версия Hyundai Kona также обрела собственную переднюю часть: оригинальный бампер, декоративная облицовка, зарядный порт.

Кроссовер Hyundai Kona дебютировал в 2017 году, изначально только с ДВС. Электромобиль Hyundai Kona Electric появился на год позже – в 2018-м – и получил оригинальную внешность, что привело к незначительному увеличению размеров. В Украине представлен только электрический кроссовер Hyundai Kona Electric (ДВС-версии нет), который приехал к нам в начале 2019-го: «официал» Kona Electric был представлен в мае.

Как едет?

Ощущения и наблюдения от данного тест-драйва Hyundai Kona Electric и первого знакомства с электрокаром несколько отличаются – главным образом, в работе подвески. Тестовый белый автомобиль Hyundai Kona Electric откровенно сделал ставку на комфорт ходовой части: все волны и наплывы дороги заканчиваются плавными покачиваниями кузова. Электрокар буквально убаюкивает, он несет водителя и пассажиров на волнах мягких пружин и амортизаторов. Однако случись крупная яма – как Hyundai Kona Electric способен наградить неприятным пинком: спасибо колесам, накачанным до 2,5 атм. согласно заводской рекомендации. Но если с пинками-ударами можно бороться понижением давления в шинах, то избавится от кренов и раскачки, характерной для мягкой подвески, уж никак не получается.

Но вот что осталось неизменным с момента первой встречи – так это завидная тяга и мощь электромотора. Если в первый миг нажатия педали акселератора у вас еще может проскочить мысль «ну и где эти 200+ сил?», то спустя секунду сомнений не остается: кроссовер Hyundai Kona Electric хорошо втискивает в спинку сиденья и уверенно уносит вперед. С нуля до разрешенных 130 км/ч – на одном дыхании и по одному нажатию акселератора: темп разгона почти не спадает даже на высоких скоростях, что позволяет уверенно обгонять другие автомобили на трассе. Причем здесь нет ни малейших эко-задержек на педаль акселератора: нажал – сразу получил разгон. Правда, чем выше скорость – тем больше шума: отчетливо звук покрышек и аэродинамические шумы проявляются уже на 80-90 км/ч, а при скорости 130 км/ч становится откровенно шумно. При создании электромобиля Hyundai Kona Electric следовало уделить особое внимание звукоизоляции, сделав ее лучше, чем в обычной версии Kona.

Не обманывайтесь наивно-пухлой внешностью: электрокар Hyundai Kona Electric (64 кВтч, 204 л.с., 395 Нм) опережает все заявленные ключевые параметры! Разгон 0-100 км/ч происходит быстрее обещанных 7,6 секунды, максимальная скорость превышает заявленные 167 км/ч, а при полной батарее и в «ЭКО»-режиме на дисплее можно увидеть оптимистичные 500 км запаса хода. Зачетный спуск по улице Елены Телиги дает прибавку 3-4 км к запасу хода: эффективность рекуперации средняя, но явно лучше Ioniq.

К чему и вовсе не придраться – так это к логике управления. Предусмотрено четыре режима движения: «эко», «эко+», «комфорт», «спорт». В каждом из них демонстрируются свои приборы и запас хода, меняется отклик на нажатие педали акселератора, в «спорт»-режиме руль становится тяжелее, а в «эко+» отключается кондиционер и искусственно ограничивается максимальная скорость (не выше 90 км/ч). Смена ездовых режимов может дать разницу в запасе хода 20-30 км (5-6%), включение/отключения кондиционера или обогревателя примерно столько же – вот вам и 10% разницы запаса хода. Кроме того, меняются настройки 3-ступенчатой рекуперации, хотя последний пункт можно выставить и на свое усмотрение при помощи подрулевых лепестков. При минимальных настройках рекуперации электрокар едет почти накатом, при максимальных – напоминает B-режим у первого поколения Nissan LEAF. Плюс интенсивность рекуперации увеличивается при плавном торможении. Как по мне, наиболее удачный режим езды для Hyundai Kona Electric – «комфорт» и рекуперация первого уровня: достаточный темп разгона, мягкие реакции на акселератор, плавное замедление. В «эко»-режимах есть чувство, что электромобиль будто кто-то держит сзади, да и не хотелось лишать себя кондиционера в последние жаркие деньки лета. А «спорт»-режим напротив – аж слишком «заряжен»: мягкая подвеска приводила к заметным кренам в поворотах, внутреннее колесо разгружалось – и при резком добавлении «электро-газа» резина начинала пищать и буксовать. Тяжелый руль не добавлял ощущения стабильности над мечущимся электрокаром, добавлялась только тяжесть. Словом: в «спорт»-режиме есть ощущение, что ходовая часть в поворотах попросту не успевает за тем, что может творить электромотор на прямой.

Смена ездовых режимов меняет оформление приборов, настройки усилителя руля (руль тяжелеет в «спорт»-режиме), резкость отклика на нажатие педали акселератора, работу «климата», допустимую скорость, интенсивность рекуперации. Последние пункты можно настроить отдельно через меню системы мультимедиа, также рекуперация управляется лепестками под рулем.

Салон в целом хорош и простором, и дизайном, и материалами: аккуратный дизайн, приятная кожа на руле, понятный блок «климата» (кстати, режим Driver Only дает +1 км пробега). Передние сиденья предлагают большой диапазон регулировок и хорошо принимают тело, здесь удобная 2-этажная центральная консоль и оригинальный кнопочный селектор с положениями «P-R-N-D». Да и сзади места достаточно, как для кроссовера-«переростка» B-SUV или хэтчбека C-класса. Багажник радует не столько объемом (достаточные 332 л, но не более того), сколько организацией пространства: в подполье расположены сразу две вставки – и ниши для мелочей, и отсек для зарядного кабеля. При желании одну из ставок-органайзеров можно вытянуть и опустить пол ниже: тогда багажник станет больше (373 л с учетом подполья).

В целом – все хорошо. Но длительное знакомство с автомобилем позволило выделить некоторые замечания. К примеру, водительское сиденье регулируется по высоте, а кресло переднего пассажира – нет. Кажется, объяснимая экономия для компактного автомобиля, но это напрямую влияет на удобство сзади: задний правый пассажир не может нормально задвинуть ступни под кресло – ведь пол расположен выше обычного из-за наличия аккумулятора. Благо, кузов «кроссовер» и вертикальная посадка частично убирают проблему с запасом пространства для ног. Еще замечание – хочется иметь АВТО-режим стеклоподъемников на всех окнах, но есть только у водителя. И ладно, это лишь пожелание «я так хочу», но вентиляция кресел – это уже не излишества, а необходимость для электрокара: летом вентиляция позволит реже включать кондиционер, что сбережет запас хода. Да и в целом – из-за таких мелочей есть ощущение экономии: АВТО-режим стекол, регулировка высоты кресла, простенькая серебристая отделка центральной консоли, недостаток звукоизоляции, вентиляция… Но в остальном Hyundai Kona Electric – почти идеал.

Салон в целом хорош: и простором, и эргономикой, и креслами, и органами управления. Но все-таки не обошлось без замечаний по мелочам, которые огорчают. Багажник в стандартном варианте предлагает объем не больше среднего (332 л), зато может похвастать продуманными органайзерами. Максимум багажного отсека – 1114 л.

Есть ли инновации?

Данный электромобиль уже не раз становился героем публикаций ITC.ua: кажется, о нем известно все и даже больше. Поэтому здесь повторю лишь общие пункты. Электрокар построен на основе ДВС-модели Kona, которая использует собственную платформу: несущий кузов с высокой долей высокопрочных сталей, независимая подвеска спереди, полунезависимая или полностью независимая сзади. Логично, что Hyundai Kona Electric отличается наличием электромотора и тягового аккумулятора. В тестовом экземпляре был установлен аккумулятор типа «литий-ион-полимер» емкостью 64 кВтч (реально используются чуть меньше) от LG: номинальный запас хода равен 450 км. Электромотор развивает 150 кВт (204 л.с.) и 395 Нм. Базовая версия Hyundai Kona Electric отличается не только аккумулятором (39,2 кВтч и запас хода 312 км), но также электромотором: 100 кВт (136 л.с.) и аналогичный момент 395 Нм. Кроме того, такой электрокар чуть легче – 1535 кг для версии 39,2 кВтч, против 1685 кг для версии 64 кВтч. В двух случаях используется одинакового встроенное зарядное устройство-преобразователь мощностью 7,2 кВт, также предусмотрен порт для «быстрой зарядки» с допустимой мощность до 100 кВт: для класса и цены Hyundai Kona Electric это хорошие показатели.

Электрокар Hyundai Kona Electric построен на основе ДВС-модели Kona, но получил аккумулятор в нижней части кузова и электромотор под капотом. Разъемы для подключения зарядки установлены спереди – максимум 7,2 кВт или 100 кВт.

Также лишь вкратце расскажу о системе мультимедиа, поскольку она максимально похожа на систему Hyundai Ioniq Electric. Но это не отменяет богатый функционал и продуманную логику управления. Так, на стартовом экране вы всегда видите небольшое окошко карты навигации, аудиосистемы, параметров электромобиля. При клике на выбранное окно переходите к нужному пункту, при нажатии кнопки меню – открываете полное меню системы. Не буду рассказывать о навигации, управлении аудио, подключении телефона, работе камеры заднего вида: здесь все понятно и сделано вполне логично. Но обязательно отмечу все, что связано с электромобилем. Во-первых, есть два таймера – один управляет началом/окончанием зарядки (удобно для зарядки только в ночное время по сниженному тарифу), второй отвечает за прогрев/охлаждение салона к нужному моменту (позволяет нагреть/охладить салон при питании от зарядной станции, что бережет заряд тягового аккумулятора). Во-вторых, система точно рассчитывает время, необходимое для полной зарядки тягового аккумулятора в зависимости от использованной зарядной станции. В-третьих, есть отчет о прошлых поездках, где фиксируется расход энергии – аналог бортового компьютера с фиксацией расхода топлива у обычных ДВС-автомобилей. Плюс ограничение силы тока зарядки и лимита емкости аккумулятора, индикация и настройка ездовых режимов…

Возможно центральный сенсорный дисплей и меню мультимедиа выглядят просто, но на самом деле система умеет очень много – особенно если говорить об электромобильной составляющей.

Цены и конкуренты

Электромобиль Hyundai Kona Electric доступен в Украине в двух комплектациях и с двумя вариантами «АКБ/электромотор» – в итоге получаем три варианта, плюс парочка опций.

Гамму модели открывает комплектация Express: аккумулятор 39,2 кВтч, электромотор 100 кВт (136 л.с.), шесть подушек безопасности, система стабилизации, контроль рядности движения, система Drive Mode Select, бесключевой доступ в автомобиль, подогрев передних сидений, подогрев руля, круиз-контроль, камера заднего вида, 7-дюймовый сенсорный дисплей, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль, 17-дюмовые диски, пр. Минимальная цена Hyundai Kona Electric в данной версии – 885 тыс. грн. или $35 тыс.

На ступеньку выше расположена комплектация Dynamic, где добавлено следующее: система рекуперации тепла (тепловой насос), светодиодные фары и фонари, комбинированная обивка сидений, пр. Самое важное: для данной комплектации опционально предлагается АКБ 64 кВтч и электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.) – цена пакета составляет 218 тыс. грн. В итоге цена Hyundai Kona Electric в комплектации Dynamic составляет 944 тыс. грн. (чуть выше $37,5 тыс.), с АКБ 64 кВтч и более мощным мотором – 1,16 млн. грн. или $46,5 тыс.

Салатово-зеленый экземпляр Hyundai Kona Electric – версия с аккумулятором на 39,2 кВтч (номинальный запас хода 312 км) и электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.): этот вариант визуально не отличим от тестового автомобиля. Обратите внимание на 2-цветную окраску: черная крыша – одна из опций для Kona Electric. Также салатово-зеленый кроссовер Kona был оснащен штатной системой мультимедиа, 7-дюймовым дисплеем, обычной аудиосистемой. Тестовый белый автомобиль получил 8-дюймовый дисплей и навигацию (остальной функционал аналогичен), а также аудио KRELL – с учетом опций его цена достигает около 1,19 млн. грн. или чуть больше $47 тыс.

Прямых конкурентов «класс в класс, колесо в колесо», вроде и нет. Но если задаться целью поиска электромобиля со схожей ценой, запасом хода, простором в салоне – то наберется немало интересных вариантов. Во-первых, Renault ZOE и JAC iEV7S: модели меньше в габаритах, размере аккумулятора (около 40 кВтч), запасе хода (около 300 км). Но также обе модели заметно дешевле (особенно JAC) – это конкуренты базовой версии Hyundai Kona. Электромобиль Nissan LEAF второго поколения в целом сравним по простору салона, предлагает выбор мощности и емкости аккумулятора, а также несколько вариантов комплектации, ввиду чего меняется и цена. Но проблема Nissan LEAF в том, что он не представлен через сеть официальных украинских дилеров марки. Наконец, при уровне цен $45-50 тыс. в конкурентах можно рассматривать Chevrolet Bolt и даже Tesla Model 3: всегда высокая мощность (около 200 л.с. и более), всегда большой запас хода (около 400 км и более). Но снова встает вопрос об официальных поставках, гарантии, дилерах, обслуживании…

Оцените количество и разнообразие конкурентов: есть хэтчбеки В-С-класса, компактный кроссовер, минивэн-хэтч, классический седан. Все предлагают запас хода минимум около 300 км и выше, вплоть до 400-450 км. Сила Hyundai – в возможности выбора разных версий (электромотор и АКБ), большом запасе хода, «официальном» статусе, формате кузова типа «кроссовер»: модель Kona Electric просто оказывается «золотой серединой».

Стоимость содержания

В городе электромобиль потребляет 13-15 кВтч на 100 км пути, мой минимум в городе был 10,5-11 кВтч на 100 км, но если поехать активно, то можно получить максимум около 17 кВтч на 100 км пути. При цене электроэнергии 1,68 грн за 1 кВтч, это дает стоимость 100 км пробега в пределах 18-28 грн за 100 км – эквивалент цены не более 1 л топлива. На трассе при скорости 80-90 км/ч электрокар потребляет 11-12 кВтч на 100 км (18-20 грн.), на скорости 110-120 км/ч расход электроэнергии составляет 16-17 кВтч на 100 км (27-28,5 грн.), при условии не использовать «скоростные» дорогие зарядки. Запас хода на одном полном заряде АКБ реально составляет 400-500 км в зависимости от стиля езды и выбранного режима: вот откуда «усредненная» надпись на боковине – 450 км.

Общая гарантия на автомобиль составляет пять лет или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее), включая и тяговый аккумулятор. Для электромобиля также следует проводить периодическое техническое обслуживание: диагностика различных узлов ходовой части и тормозной системы, замена салонного фильтра, пр. Периодичность ТО – раз в год, цена составляет 1,43 тыс. грн. Цены на автомобиль указаны по состоянию на сентябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Программу краш-тестов Euro NCAP проходил обычный ДВС-автомобиль Hyundai Kona: выступил хорошо, получил максимальную «5-звездочную» оценку, водитель и передний пассажир почти во всех случаях и типах ударов имели «зеленые» (хорошо) и «желтые» (достаточно) отметки безопасности. Однако электрическая версия имеет крупный блок АКБ в днище и тяжелее на 300 кг – это может повлиять на результаты краш-тестов.

В итоге

Конечно, с ценником $47 тыс. электромобиль Hyundai Kona Electric, мягко говоря, сложно назвать «народным». Но ведь и конкуренты со сравнимыми характеристиками стоят аналогичных денег. Плюс есть базовая версия Hyundai Kona Electric за $35 тыс., которой вполне достаточно для большинства ежедневных задач… Но здесь важно другое.

Одна из моих первых статей на ITC.ua рассказывала о неделе жизни с Nissan LEAF: подержанный электромобиль из США, с реальным пробегом около 130 км на полном заряде аккумулятора, без поддержки «официалов». Но прошло четыре неполных года – и что мы имеем в итоге? Выбор разных моделей, сетевые зарядные станции в крупных городах и на трассах, представительство ряда электромобилей через сети официальных дилеров. И, наконец, новые модели – с удобным салоном, большим запасом хода, проработкой каждой детали. Два года назад компания Hyundai уже сумела удивить, создав удачный Ioniq Electric. Но кроссовер Hyundai Kona Electric пошел дальше и получил больше: сегодня он реально является одним из лучших примеров развития электрокаров и в мире, и в Украине.

Плюсы:

+ Высокая мощность электромотора, хорошая динамика

+ Электротехническая часть: большой запас хода, режимы езды, «быстрая» зарядка

+ Забота об экологии, экономичность в эксплуатации, окупаемость со временем

Минусы:

— Пока все еще высокая цена: по-прежнему есть переплата за электрокар

— Хочется больше внимания в мелочах: АВТО-режим для всех стеклоподъемников, лучше отделку салона, вентиляцию кресел, адаптивный «круиз»…

Технические характеристики Hyundai Kona Electric 64 кВтч

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,18 х 1,8 х 1,57 м

Колесная база – 2,6 м

Клиренс – 160 мм

Багажник – от 332 л (5 мест) до 1114 л (2 места)

Грузоподъемность – 485 кг

Минимальная снаряженная масса – 1685 кг

Мотор – синхронный электромотор с постоянными магнитами

Мощность – 150 кВт или 204 л.с.

Крутящий момент – 395 Нм

Удельная мощность и момент – 121 л.с. на 1 т; 234 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 1-ст. редуктор

Динамика 0-100 км/ч – 7,6 с

Максимальная скорость – 167 км/ч

Аккумулятор – Литий-Ион-Полимер, 64 кВтч

Зарядное устройство – до 7,2 кВт (переменный ток), до 100 кВт (постоянный ток)

Время заряда аккумулятора – 18-32 часа (розетка), около 9,5 часов (ускоренная зарядка), 54 минуты (быстрая зарядка 100 кВт)

Шины тестового автомобиля – Nexen N Fera SU1 215/55R17

Минимальная цена автомобиля – от 885 тыс. грн. или около $35 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,19 млн. грн. или около $47 тыс.