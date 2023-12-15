Минцифры представила инновационное видение развития Украины WINWIN

Министерство цифровой трансформации представило глобальное инновационное видение WINWIN. Оно определяет основные направления развития Украины во время и после войны. Как ожидается, воплощение видения поможет стране совершить экономический скачок и создать условия для развития бизнеса, образования и науки.

Отмечается, что именно инновации являются ключом к победе и фундаментом высокого уровня жизни. Они необходимы во время войны для сохранения человеческих жизней. После войны они помогут с разминированием территории, развитием человеческого капитала, усилением экономики и восстановлением глобальной безопасности.

Сейчас в фокусе находятся оборонные, медицинские, сельскохозяйственные, «зеленые», био- и образовательные технологии. А кроме того – технологии государственного управления, экономика без границ, искусственный интеллект, кибербезопасность, виртуальная реальность и т.д.

Видение содержит 4 раздела: «Инновации сегодня», «Инновации будущего», «Инновационное видение Украины 2030» и «Стратегия инноваций».

Минцифры создало документ с детальным планом по каждому сектору и предлагает всем заинтересованным лицам приобщиться к формированию. Присоединиться к общественным обсуждениям и стать частью видения WINWIN можно, отправив письмо на электронный адрес [email protected].

После завершения общественных обсуждений глобальное инновационное видение (https://winwin.gov.ua/) утвердят на уровне Кабмина, и оно станет официальной государственной стратегией.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Украина заняла третье место в европейском рейтинге сферы открытых данных Open Data Maturity. На первом месте оказалась Франция, на втором – Польша. Украина, находясь в условиях полномасштабной войны, заняла третье место со следующими баллами:

Политика открытых данных — 625

Функционирование портала открытых данных data.gov.ua — 607

Воздействие открытых данных — 600

Качество открытых данных — 611

В рейтинг вошли 35 европейских стран. Впервые Украина в рейтинге Open Data Maturity оказалась в 2020 году и была на 17 месте.