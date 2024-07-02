Минцифры снова опровергает информацию о вероятном взломе «Дії» и приводит новые аргументы

После вчерашней публикации материала о поиске правительством США российского хакера, который, вероятно, взломал «Дію» в 2022 году и разместил в даркнете данные о 13,5 млн ее пользователей, в редакцию ITC.UA поступил комментарий от имени Минцифры. Отправительница электронного письма использует домен thedigital.gov.ua, однако не указала в письме свою должность или любые контакты, кроме адреса электронной почты.

В письме в очередной раз опровергается информация о взломе «Дії». Также отмечается, что выложенная в даркнете база данных была «под видом данных из Дії». Более того, информация о 13 млн пользователей фактически была компиляцией «различных баз данных, которые были слиты гораздо раньше из частных компаний». В самой «Дії» на то время якобы было всего 1,5 млн пользователей. Чтобы избежать обвинений в искажении информации, приводим текст письма без каких-либо изменений.

«Приветствую! Пишу по поводу сообщения о вероятной атаке на Дію https://itc.ua/news/tam-mogly-byt-vashy-dannye-ssha-obyavyly-v-rozysk-hakera-kotoryj-veroyatno-vzlomal-diyu-v-2022-godu/ В материалах дела отсутствует информация о взломе Дии. Лицо, которое фигурирует в деле в 2022 году в даркнете выложило базу данных под видом данных из Дії. Это было обнаружено сразу украинскими спецслужбами, поэтому была проведена закупка и анализ материалов. На портале Дия в то время насчитывалось только 1,5 миллиона пользователей. Эксперты детально изучили материалы и обнаружили, что 13 миллионов данных — это компиляция различных баз данных, которые были слиты гораздо раньше из частных компаний. В Ваших материалах есть примеры скриншотов, которые вводят в заблуждение. Пожалуйста, уточняйте инфо у первоисточника перед публикацией, мы сейчас находимся на едином информационном фронте и такие заголовки и статьи подрывают доверие граждан. Вы можете ознакомиться с материалами дела и понять, что это гипотеза и кликбейтный заголовок. Лучшим решением будет убрать эту публикацию, чтобы не вводить граждан в заблуждение. Надеемся на Ваше понимание.»

В то же время приведенная в письме информация противоречит предыдущему заявлению министра цифровой трансформации Михаила Федорова от 2 января 2022 года. Тогда Федоров заявил, что «Дія» пересекла рубеж в 13 млн активных пользователей, а ежедневно количество пользователей увеличивается на 50-70 тыс.

Это заявление было сделано за 11 дней до массированной хакерской атаки на украинские правительственные ресурсы В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов. Тогда в Госспецсвязи подчеркнули, что злоумышленники не получили доступа к государственным реестрам, где хранятся данные украинцев, поэтому волноваться пользователям приложения «Дія» не за что.

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За неделю хакеры выставили на продажу базу данных с персональной информацией миллионов граждан Украины и утверждали, что это база сервиса «Дія». Минцифры назвала это провокацией и продолжением гибридной войны.