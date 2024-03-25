Миникульт предложит международным разработчикам игр активнее внедрять украинскую локализацию

Министерство культуры и информационной политики намерено обратиться к иностранным разработчикам видеоигр с предложением, чтобы они активнее внедряли украинскую локализацию в своих проектах. Об этом заявил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в эфире телемарафона.

Такое заявление чиновник сделал, комментируя программу по развитию украинского языка до 2030 года. Цель программы — чтобы к 2030 году 80% украинцев в семье и быту разговаривали на украинском язіке, а доля украиноязычного культурного продукта выросла с 55% до 85%. Итак, Ростислав Карандеев отметил потребность в украиноязычном медиапродукте.

«Если семья смотрит украинский фильм, то ей легче сразу обсудить его на украинском языке. Поэтому акцент стоит на том, чтобы наполнить национальное информационное пространство украиноязычным продуктом», — отметил глава ведомства.

Отмечается, что Министерство культуры и информационной политики обратило внимание на нехватку украинских локализаций видеоигр.

«Более месяца назад у нас было рабочее совещание по приоритетам министерства с участием первой леди Елены Зеленской. Среди вопросов, которые она подняла, была проблема с поступлением на украинский рынок легальных компьютерных игр на украинском языке», — рассказал Карандеев.

В то же время чиновник отметил, что индустрия компьютерных игр требует «персональной коммуникации», которую глава ведомства назвал «айтишной дипломатией».

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«Думаю, в ближайшее время мы выйдем с глобальным предложением к мировым производителям компьютерных игр относительно наличия украиноязычных версий», — подчеркнул Карандеев.

Как свидетельствует статистика Steam, в феврале украинский язык занял 14-е место по популярности (с результатом 0,65%), немного потеряв в процентах использования. Он опережает итальянский, чешский и венгерский языки, однако уступает польскому, французскому и немецкому языкам. Ранее отмечалось, что количество аудитории, которая пользуется определенным языком, является одним из факторов, которые влияют на решение о создании локализации разработчиками игр. Поэтому важно использовать украинский язык в интерфейсе операционной системы, Steam и тому подобное.

Источник: hromadske

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