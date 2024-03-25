Новости Игры 25.03.2024 в 12:49 comment views icon

Миникульт предложит международным разработчикам игр активнее внедрять украинскую локализацию

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Министерство культуры и информационной политики намерено обратиться к иностранным разработчикам видеоигр с предложением, чтобы они активнее внедряли украинскую локализацию в своих проектах. Об этом заявил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в эфире телемарафона.

Такое заявление чиновник сделал, комментируя программу по развитию украинского языка до 2030 года. Цель программы — чтобы к 2030 году 80% украинцев в семье и быту разговаривали на украинском язіке, а доля украиноязычного культурного продукта выросла с 55% до 85%. Итак, Ростислав Карандеев отметил потребность в украиноязычном медиапродукте.

«Если семья смотрит украинский фильм, то ей легче сразу обсудить его на украинском языке. Поэтому акцент стоит на том, чтобы наполнить национальное информационное пространство украиноязычным продуктом», — отметил глава ведомства.

Отмечается, что Министерство культуры и информационной политики обратило внимание на нехватку украинских локализаций видеоигр.

«Более месяца назад у нас было рабочее совещание по приоритетам министерства с участием первой леди Елены Зеленской. Среди вопросов, которые она подняла, была проблема с поступлением на украинский рынок легальных компьютерных игр на украинском языке», — рассказал Карандеев.

В то же время чиновник отметил, что индустрия компьютерных игр требует «персональной коммуникации», которую глава ведомства назвал «айтишной дипломатией».

Бізнес англійська.
Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси.
Інформація про курс

«Думаю, в ближайшее время мы выйдем с глобальным предложением к мировым производителям компьютерных игр относительно наличия украиноязычных версий», — подчеркнул Карандеев.

Мінікульт запропонує міжнародним розробникам ігор активніше пропонувати українську локалізацію

Как свидетельствует статистика Steam, в феврале украинский язык занял 14-е место по популярности (с результатом 0,65%), немного потеряв в процентах использования. Он опережает итальянский, чешский и венгерский языки, однако уступает польскому, французскому и немецкому языкам. Ранее отмечалось, что количество аудитории, которая пользуется определенным языком, является одним из факторов, которые влияют на решение о создании локализации разработчиками игр. Поэтому важно использовать украинский язык в интерфейсе операционной системы, Steam и тому подобное.

Источник: hromadske

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить