Минюст США предлагает «порезать» Google на отдельные компании — Chrome, Android и, вероятно, Google Ads

После того, как суд признал Google монополистом на рынке онлайн-поиска, Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании, как один из вариантов дальнейшего развития событий.

Это может быть первое разделение компании из-за незаконной монополизации после неудачных попыток разделить Microsoft два десятилетия назад. В то же время рассматриваются и менее строгие варианты воздействия, например, заставить Google делиться большим количеством данных с конкурентами и меры, чтобы предотвратить получение несправедливого преимущества в продуктах искусственного интеллекта.

Несмотря на это, правительство, скорее всего, будет добиваться запрета на эксклюзивные контракты, которые были в центре дела против Google. Если Министерство юстиции будет настаивать на разделении, наиболее вероятными единицами для продажи являются операционная система Android и веб-браузер Google Chrome, говорят осведомленные источники. Чиновники также рассматривают возможную принудительную продажу платформы AdWords, которую компания использует для продажи текстовой и медийной рекламы.

Отказ от ОС Android, которая используется примерно на 2,5 млрд устройств во всем мире, является одним из средств правовой защиты, который чаще всего обсуждается в Министерстве юстиции. Дело в том, что Google требует от производителей устройств подписывать соглашения по установке своих приложений, таких как Gmail, Google Play Store и тому подобное. Эти соглашения также требуют, чтобы поисковый виджет Google и браузер Chrome были установлены на устройствах таким образом, чтобы их нельзя было удалить, фактически предотвращая конкуренцию других поисковых систем.

Дискуссии в Министерстве юстиции активизировались после решения судьи Амита Мехты от 5 августа о том, что Google незаконно монополизировала рынки онлайн-поиска и поисковой текстовой рекламы. Google заявила, что будет оспаривать это решение. Однако Мехта приказал обеим сторонам начать планирование второго этапа дела, который будет включать предложения правительства по восстановлению конкуренции, включая возможный запрос о разделе компании.

План правительства США еще должен быть принят Мехтой, чтобы тот приказал компании выполнить его. Вынужденное разделение Google может стать крупнейшим среди американских компаний с момента раздела AT&T в 1980-х годах.

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Источник: bloomberg