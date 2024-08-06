Google «является монополистом» в поиске — судья США принял решение в многолетнем антимонопольном деле

Федеральный суд США постановил, что Google незаконно злоупотребляла монополией, влияя на всю поисковую индустрию. Решение вынесено по иску, поданному Министерством юстиции и несколькими штатами в 2020 году.

«Google является монополистом, и она действовала как монополист, чтобы сохранить свою монополию», — написал в решении судья Амит Мехта из окружного суда США округа Колумбия. «Это нарушило раздел 2 Закона Шермана».

В иске утверждалось, что Google незаконно действовала, чтобы сохранить свое доминирующее положение в поиске с помощью ряда действий. Например, Google платила таким компаниям, как Apple, Samsung и Mozilla, миллиарды долларов в год за то, что быть поисковой системой по умолчанию на их телефонах и браузерах. Министерство юстиции утверждало, что Google обеспечивает почти 90% веб-поиска и заплатив за то, чтобы быть опцией по умолчанию, не позволяла конкурентам достичь такого масштаба, который необходим для конкуренции. Таким образом, считается, что Google получает выгоду с точки зрения доходов и сбора данных.

По словам Мехты, Google признала, что потеря позиции поисковой системы по умолчанию на различных платформах повредит прибыли.

«Например, Google прогнозирует, что потеря Safari с поисковиком по умолчанию приведет к значительному сокращению запросов и миллиардам долларов потерянных доходов», — говорится в решении.

Во время судебного разбирательства Google утверждала, что ее значительная доля рынка поиска была связана с лучшим продуктом, который оценили потребители. Комментируя решение судьи представитель Google Кент Уокер, президент Global affairs, снова подчеркнул, что компания предлагает лучший поиск, и это признано в решении.

«Это решение признает, что Google предлагает лучшую поисковую систему, но делает вывод, что нам нельзя позволять делать ее легкодоступной».

Кроме того, Министерство юстиции утверждало, что Google обладает монополией на рекламные объявления, которые появляются в результатах поиска. Министерство утверждало, что Google искусственно завышала цены на рекламу сверх того, что она стоила бы на свободном рынке.

В своем решении Мехта согласился с тем, что «Google использовала свою монопольную власть, устанавливая сверхконкурентные цены на общую поисковую текстовую рекламу. Такое поведение позволило Google получить монопольную прибыль». Однако судья добавил, что Google не имеет монопольной власти на широком рынке поисковой рекламы.

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В то же время Мехта отказался наложить санкции на Google за то, что она не сохранила сообщения чата сотрудников, которые могли иметь отношение к делу. В решении указано, что с 2008 года Google по умолчанию удаляет сообщения чата между своими сотрудниками через 24 часа.

Пока судья Амит Мехта не ввел в отношении Google никаких мер правовой защиты. Судья может обязать Google изменить способ работы или даже продать часть своего бизнеса.

Источник: Engadget