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MySpace потеряла 50 млн музыкальных композиций, загруженных за 12 лет
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MySpace потеряла 50 млн музыкальных композиций, загруженных за 12 лет

MySpace потеряла 50 млн музыкальных композиций, загруженных за 12 лет

Самая популярная в прошлом социальная сеть MySpace выпустила официальное заявление, в котором принесла извинения за потерю пользовательских данных в связи со сменой серверов компании. На сайте соцсети закреплено сообщение, в котором говорится, что фотографии, видео- и аудиофайлы, загруженные пользователями более трёх лет назад, могут быть недоступны.

«Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашим сотрудником, отвечающим за защиту данных, по этому адресу – DPO@myspace.com», – из заявления MySpace.

Бывший технический директор Kickstarter Энди Байо (Andy Baio) считает, что MySpace потеряла более 50 млн композиций, которые принадлежат 14 млн исполнителей. Они были загружены в период с 2003-го по 2015-й год, то есть с самого начала запуска сайта.

«Я скептически отношусь к такой случайности. Вопиющая некомпетентность может быть плохим пиаром, но это всё же лучше, чем „нас не волнует перемещение и хранение 50 млн старых MP3-файлов“», – отметил Байо.

MySpace была основана в 2003 году и уже через три года соцсеть стала самым посещаемым сайтом в США, опередив поисковик Google. MySpace оказалась важным трамплином в карьере таких музыкантов, как Arctic Monkeys, Адель и других артистов. В 2013 году сайт был полностью обновлён и сейчас в основном используется для обмена музыкой и видеороликами.

Источник: CNET

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