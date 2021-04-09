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На Kickstarter собирают деньги на машину для чистки беспроводных наушников

На Kickstarter собирают деньги на машину для чистки беспроводных наушников

На Kickstarter собирают деньги на машину для чистки беспроводных наушников


На краудфандинговой платформе Kickstarter запущена кампания по сбору средств, необходимых для выпуска оригинального устройства – машинки для чистки беспроводных наушников.

Cardlax представляет собой компактное устройство. Оно включает вращающуюся щётку, центрифугу с силиконовым барабаном и ёмкость с чистящим средством. С помощью такого устройства можно быстро и безопасно очистить от загрязнений различные модели полностью беспроводных наушников. Как заявляют разработчики, Cardlax совместимо с наушниками Apple (Airpods и Airpods Pro), Bose, Samsung и ряда других брендов – всего заявлена совместимость с 99% TWS-наушников.

Кампания на Kickstarter по сбору средств на выпуск Cardlax продлится ещё 56 дней, но уже сейчас её можно назвать успешной. На момент подготовки материала уже собрано более $34 тыс. при необходимой сумме $5 тыс. Цена такого устройства составляет $39. К поставкам готовых устройств планируется приступить в июне 2021 года.

Источник: Kickstarter

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