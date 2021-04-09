На Kickstarter собирают деньги на машину для чистки беспроводных наушников

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На краудфандинговой платформе Kickstarter запущена кампания по сбору средств, необходимых для выпуска оригинального устройства – машинки для чистки беспроводных наушников.

Cardlax представляет собой компактное устройство. Оно включает вращающуюся щётку, центрифугу с силиконовым барабаном и ёмкость с чистящим средством. С помощью такого устройства можно быстро и безопасно очистить от загрязнений различные модели полностью беспроводных наушников. Как заявляют разработчики, Cardlax совместимо с наушниками Apple (Airpods и Airpods Pro), Bose, Samsung и ряда других брендов – всего заявлена совместимость с 99% TWS-наушников.

Кампания на Kickstarter по сбору средств на выпуск Cardlax продлится ещё 56 дней, но уже сейчас её можно назвать успешной. На момент подготовки материала уже собрано более $34 тыс. при необходимой сумме $5 тыс. Цена такого устройства составляет $39. К поставкам готовых устройств планируется приступить в июне 2021 года.

Источник: Kickstarter