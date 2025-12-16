Новости Кино 16.12.2025 comment views icon

На Megogo вышли все эпизоды "Приключений Дигимонов" 1999 года в украинской озвучке

Катерина Даньшина

На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року в українській озвучці

Сервис Megogo добавил в библиотеку культовое аниме 1999 года «Приключения Дигимонов» — все 54 эпизода доступны с украинской озвучкой.

«Приключения Дигимонов» — это популярный аниме-сериал Toei Animation, с которого стартовала франшиза Digimon. Сюжет сосредотачивается на семи (впоследствии восьми) избранных детях, которых затягивает через портал в Цифровой мир, населенный цифровыми монстрами или дигимонами. Каждый из избранных получает собственного товарища и дигивайс — прибор, благодаря которому создания могут приобрести более совершенную форму, соответствующую моральным качествам детей. Вместе со своими воспитанниками главные герои должны спасти реальный и цифровой миры от злых дигимонов, которые стремятся захватить оба.

На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року в українській озвучціНа Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року в українській озвучці

Сериал, несмотря на то, что изначально конкурировал с франшизой «Покемоны», получил достойные оценки критиков и породил немало продолжений и спинофов, включая одноименный фильм-приквел. На тему «Приключений Дигимонов» были выпущены игрушки, продукты, аксессуары и даже видеоигра для PlayStation Portable.

Напомним, что ранее на SWEET.TV вышел аниме-сериал «Наруто». На момент написания новости украинский дубляж был доступен для 23 эпизодов.

Энди Серкис показал трейлер мультфильма «Скотный двор» — милые свиньи, метеоризм и ничего от Джорджа Оруэлла

