13.04.2026

Paramount прощается с сериалом "Звездный путь": новых сезонов не будет, а декорации уничтожают и распродают

Олександр Федоткін

Paramount прощається з серіалом "Зоряний шлях": нових сезонів не буде, а декорації знищують й розпродають

Paramount+ не планирует продолжение сериала «Звездный путь: Дивные новые миры». Атрибут и декорации уничтожают и распродают.


Отмечается, что съемки 5 финального сезона завершились в декабре 2025 года. Сейчас эпизоды проходят постпродакшн, а премьера ожидается в 2027 году. Даты 4 и 5 сезонов «Звездный путь: Странные новые миры» уже запланированы. В частности, премьера четвертого сезона должна состояться летом 2026 года. Если его премьера состоится после 2 и завершающего сезона сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота», сокращенный до 6 эпизодов 5 сезон «Странных новых миров» станет завершающим.

Ожидается, что в финале 5 сезона Томас Джейн сыграет доктора Леонарда Маккоя. Скорее всего, он появится в этой роли всего один раз. Это должен быть финальный эпизод, который покажет первый день капитана Джеймса Кирка в должности капитана корабля «Энтерпрайз».

Paramount прощається зі Star Trek: нових сезонів не буде, а декорації знищують й розпродають
CBS Television Studios, Roddenberry Entertainment, Secret Hideout

Известно также, что Кай Мураками сыграет Хикару Сулу, который также должен появиться в финальном эпизоде. В то же время декорации к сериалам «Звездный путь: Удивительные новые миры» и «Академия звездного флота» уничтожаются или выставляются на аукцион. Это означает отмену запланированного ранее спин-оффа «Звездный путь: Первый год», который должен был показать первый год капитана Кирка на борту «Энтерпрайз»

Ранее мы писали, что франшиза Paramount+ сейчас переживает переходный момент, где сериалы «Дискавери», «Пикар», «Нижние палубы» и «Вундеркинды» завершили свое существование, а недавний «Звездный путь: Глава 31» с Мишель Йео потерпел абсолютный провал. «Звездный путь: Секция 31» — это первый телевизионный фильм во франшизе, созданный Алексом Курцманом. По сути лента является продолжением сериала «Звездный путь: Дискавери».


Скасований «Зоряний шлях» від Квентіна Тарантіно мав «божевільний» сюжет про гангстерську Землю 1930-х років

Источник: ScreenRant

