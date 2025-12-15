Энди Серкис показал трейлер мультфильма "Скотный двор" — милые свиньи, метеоризм и ничего от Джорджа Оруэлла

Энди Серкис показал первый полный трейлер анимационного фильма «Скотный двор», в котором от книги Джорджа Оруэлла, похоже, осталось одно название.

Трейлер сразу задает тон: яркие цвета, мягкие формы, мультяшная физика, шутки и акцент на комедии. Мрачная политическая сатира «переобулась» в семейный мультик с милыми свиньями, фарсом и даже шутками про метеоризм. Решение шоураннеров резко контрастирует с книгой и тем, что «Скотный двор» обычно трактуют как аллегорию на фашизм и тоталитаризм.

В трейлере свинья Наполеон, озвученная Сетом Рогеном, выступает главным комедийным двигателем истории с рифмованными репликами и щедрой дозой абсурда. Поросенок Лаки в исполнении Гейтена Матараццо показан как наивный наблюдатель, теряющийся между различными идеями. Если не знать книги, фильм больше напоминает мультфильм о ферме, а не тревожную историю о восхождении диктатора.

Фильм уже показывали на кинофестивале в Аннеси (Франция) в июне, а также на Лондонском кинофестивале BFI. Реакция критиков была сдержанной. Зрители говорили о смене тона от безжалостной оруэлловской сатиры до значительно более легкой, почти детской истории. Особое удивление вызвало использование «туалетных шуток».

«[Новый взгляд Серкиса] размывает политическую аллегорию Оруэлла в пользу того, что кажется более «дружественным к зрителю», заменяя острые идеологические зубы на голоса знаменитостей, милые дизайны и бешеный мультяшный темп», — писал критик Variety.

Также IGN назвал фильм «веселым», но таким, что «потерял несколько зубов на своем пути со страницы на экран». Историю переосмыслили с советского тоталитаризма на более широкую метафору коррумпированного крупного бизнеса.

Проект пережил сложный путь к релизу. Работа над лентой длилась почти 15 лет и очень долго не могла найти дистрибьютора. Ранее ею занимался Netflix, но впоследствии отказался. Только после этого права на прокат в США приобрела Angel Studios, которая теперь и продвигает фильм через новый трейлер.

Сценарий написал Николас Столлер, известный по комедии «Маппеты» (интернет-гуру оттуда знают мемного зеленого лягушонка Кермита). А озвучивание собрало большую команду звезд: Сет Роген (Наполеон), Киран Калкин (Сквилер), Вуди Гаррельсон (Боксер), Гленн Клоуз, Стив Бушеми, Кэтлин Тернер, Джим Парсонс, Иман Уэллани, Лаверн Кокс, Гейтен Матараццо и сам Серкис.

На фоне этого выглядит показательно, что Warner Bros. параллельно дала зеленый свет другому дорогому проекту Серкиса — «Охота на Голлума» съемки которого запланированы на следующий год. И, скорее всего, фильм выйдет в двух частях. До «Скотного двора» режиссер снимал «Маугли: Легенда джунглей» и «Веном: Карнаж».

«Скотный двор» выйдет в кинотеатрах США 1 мая 2026 года через Angel Studios.

Источник: World of Reel