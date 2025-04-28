Аниме-сериал «Наруто» вышел в украинском дубляже на SWEET.TV — пока доступны только 23 эпизода

С 25 апреля легендарный аниме-сериал «Наруто» транслируется с профессиональным украинским дубляжом на SWEET.TV, правда пока для просмотра доступны всего 23 эпизода.

«Наруто» — это изначально манга, созданная и нарисованная Масаши Кишимото, которая начала публиковаться в еженедельнике «Shonen Jump» с 1999 года (на момент завершения серии в 2014 году она насчитывала более 700 разделов), а с 2002 года покорила сердца зрителей в формате аниме.

Сериал рассказывает историю Наруто Удзумаки — юного сироты из Деревни Скрытого Листа в которой запечатан могущественный Девятихвостый Лис. Изгнанный и одинокий в детстве, Наруто мечтает стать Хокаге, сильнейшим ниндзя своей деревни, чтобы получить уважение и признание. На пути к мечте он проходит через жесткие тренировки, сложные миссии, потери и предательство.

Над украинским дубляжем «Наруто» работала студия SweetSoundStudio, которая привлекла 13 актеров. Главного персонажа озвучил Кирилл Татарченко (Адам в сериале «Юношество» и Эд в мини-сериале «Холстон»).

«Мы стремились не просто перевести диалоги, но и передать всю глубину и динамику этого невероятного аниме. Поэтому к проекту привлечены актеры, которые знакомы с культурой аниме и уже имели подобный опыт», — отметил Юрий Поворозник, генеральный продюсер SWEET.TV.

Напомним, что еще в 2016 году Lionsgate («Голодные игры», «Джон Уик») и Arad Productions объявили о работе над полнометражным фильмом о Наруто, однако проект попал в производственный ад. Изначально сценарий должна была адаптировать Таша Хуо («Расхитительница гробниц: Легенда Лары Крофт» и «Ведьмак: Кровное происхождение»), но в 2023 году появилась информация, что его переписывает Дастин Даниэль Креттон («Шан-Чи»), которого изначально привлекли в качестве режиссера. С тех пор новости о фильме не появлялись и пошли слухи о его отмене.