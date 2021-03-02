На подходе Poco F3 — глобальная версия китайского Redmi K40

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Суббренд Poco компании Xiaomi готовится к выпуску своего первого смартфона в этом году, коим с большой вероятностью станет Poco F3. За последние пару дней грядущая новинка была сертифицирована телекоммуникационными регуляторами нескольких стран, включая евразийскую комиссию EEC, американскую FCC, индонезийскую TKDN и сингапурскую IMDA. Иными словами, глобальный дебют уже не за горами.

Модельный номер грядущей новинки M2012K11AG. Считается, что под этим номером скрывается Poco F3, который станет копией народного флагмана Redmi K40, представленного в Китае на прошлой неделе.

Стоимость базовой версии Redmi K40 в Китае составляет около 310 долларов. За эти деньги смартфон предлагает SoC Snapdragon 870, 6,67-дюймовый экран Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп, аккумулятор емкостью 4520 мА•ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Redmi K40 также оснащается стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC и ИК-излучательем, и имеет защиту от брызг (в соответствии со степенью IP53). Ожидается, что с технической точки зрения глобальный Poco F3 будет полностью идентичен китайскому Redmi K40.

В прошлом году Xiaomi точно так же поступила в случае с Poco F2 Pro, который оказался копией китайского Redmi K30 Pro. Предполагается, что в будущем к Poco F3 присоединится и модель Poco F3 Pro, которая будет основана либо на Redmi K40 Pro, либо на Redmi K40 Pro+.