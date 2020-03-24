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Новый народный флагман Redmi K30 Pro представлен и он дешевле, чем ожидалось

Новый народный флагман Redmi K30 Pro представлен и он дешевле, чем ожидалось

Новый народный флагман Redmi K30 Pro представлен и он дешевле, чем ожидалось


Xiaomi положила конец бесконечной череде утечек и тизеров о смартфонах Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom — сегодня утром, как и было запланировано, суббренд Redmi в рамках онлайн-трансляции справил их официальную премьеру. По большому счету — это одна модель, а особенность (и единственное отличие) версии K30 Pro Zoom отражена в ее названии — это телеобъектив в основной камере.

Итак, Redmi K30 Pro — это очередная попытка компании создать топ за свои деньги самый доступный флагман. Новинка является прямым наследником прошлогодней модели Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro в Азии), которая в свое время наделала немало шума.

По дизайну Redmi K30 Pro сильно отличается от представленных в прошлом году моделей K30 и K30 5G, причем как спереди, так и сзади. Он сохранил и выдвижную фронтальную камеру, и экран без вырезов и отверстий с очень узкими рамками по всему периметру, а также получил четверную основную камеру, размещенную в круглом блоке в центральной верхней части задней панели.

Еще раз повторим для ясности: технически Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom идентичны, за исключением конфигурации основной камеры. С нее и начнем, а затем коротко суммирует данные о характеристиках.

Как отмечалось выше, камера собрана из четырех модулей. Главный модуль у обеих версий —  на 64-мегапиксальном сенсоре Sony IMX686 и объективом с диафрагмой F/1,75 и  оптической системой стабилизации. А вот набор вспомогательных объективов разнится: K30 Pro Zoom получил 8-мегапиксельный телефотомодуль (50 мм) с оптической стабилизацией, обеспечивающий трехкратный оптический и 30-кратный гибридный зум, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный с углом обзора 123° и 2-мегапиксельный для оценки глубины сцены. В наборе вспомогательных объективов K30 Pro телефото отсутствует —  вместо него 5-мегапиксельный модуль для макросъемки. Как и флагманы основной линейки Mi 10,  новые K30 Pro поддерживают запись видео разрешением 8K.

Сердцем новинок выступает топовая 7-нм SoC Qualcomm Snapdragon 865, дополненная модемом X55 для поддержки 5G. На презентации особое внимание уделили высокоэффективной системе охлаждения — с испарительной камерой вместо обычной тепловой трубки и девятью температурными датчиками — и передовой «бутербродной» схеме размещения внутренних компонентов.

Экран AMOLED, использующийся в смартфонах Redmi K30 Pro, характеризуется диагональю 6,67 дюйма и разрешением FHD+ (соотношение сторон – 20:9). Поскольку фронтальная камера здесь выдвижная, то рамки вокруг дисплея минимальные: верхняя — 1,97 мм, боковых — 1,75 мм, а нижней — 3,45 мм. Говоря о выдвижной селфи-камере: основой фронтальной камеры служит сенсор разрешением 20 Мп, дополненный объективом с диафрагмой F/2,0, а выдвижной механизм рассчитан на 300 000 циклов открытия и закрытия. Экран занимает 92,7% площади фронтальной панели и оснащен встроенным (оптическим) сканером отпечатков пальцев.

С ключевыми характеристиками панели мы ознакомились накануне: частота обновления изображения 60 Гц (частота считывания сенсора — 180 Гц), пиковая яркость 800 кд/м2, DC Dimming (устраняет мерцание при небольшой яркости и снижает нагрузку на глаза пользователей), поддержка HDR10+ и сертификат TÜV Rheinland.

Рамка смартфона изготовлена из алюминиевого сплава, фронтальная и тыльная панель оформлены изогнутым стеклом Gorilla Glass 5. Заявлена и защита от пыли и влаги (впервые для Xiaomi и Redmi), хотя и не максимальная — степени IP53. Габариты и масса модели — 163,3×75,4×8,9 мм и 218 грамм.

Емкость аккумуляторной батареи — 4700 мА·ч, с помощью быстрой зарядки мощностью 33 Вт аппарат можно зарядить полностью всего за 63 минуты. Помимо прочего в конфигурации порт USB-C и стандартный разъем для наушников, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, поддержка технологий Super Bluetooth и Multilink, ИК-излучатель, NFC и двухдиапазонный приемник GPS.

На Redmi K30 Pro установлена новейшая ОС MIUI 11 на базе Android 10 c поддержкой технологии повышения производительности Game Turbo 3.0.

А вот цены оказались приятной неожиданностью, так как ранние утечки указывали на слишком высокую стоимость. Смартфоны Redmi K30 Pro предлагаются в нескольких конфигурациях памяти (во всех кроме базовой ОЗУ — новейшая LPDDR5X, а флэш-память – UFS 3.1), которые перечислены ниже вместе с ценами.

Redmi K30 Pro

  • 6+128  — 2 999 юаней (~$425);
  • 8+128 — 3 399 юаней (~$480);
  • 8+256 — 3 699 юаней (~$520).

Redmi K30 Pro Zoom:

  • 8+128 ГБ — 3 799 юаней (~$535);
  • 8+256 ГБ — 3 999 юаней (~$565).
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Вариантов цвета корпуса на выбор есть четыре — серый, фиолетовый, белый и синий.

Смартфоны Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom уже доступны для предзаказа в Китае, а фактические продажи стартуют 4 апреля. Точные сроки международного дебюта и цена пока не объявлены.

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Прямым конкурентом Redmi K30 Pro выступает недавно представленный Realme X50 Pro, который предлагает примерно такую же начинку при схожей цене.

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