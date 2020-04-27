На подходе бизнес-ноутбуки Lenovo ThinkPad с предустановленной ОС Fedora 32 Workstation
Линейка ноутбуков Lenovo ThinkPad, ориентированная на сферу бизнеса, длительное время являлась последователем маркетинговой концепции Wintel, которая предусматривает использование связки из операционной системы Windows и процессоров Intel. Но компания решила диверсифицировать набор программных и аппаратных решений, и недавно выпустила линейку ноутбуков ThinkPad T на базе процессоров AMD Picasso.
Теперь же Lenovo пошла ещё дальше и решила вывести на рынок новые ноутбуки ThinkPad с предустановленной операционной системой Fedora 32 Workstation. При этом системы подготовлены для установки проприетарного программного обеспечения (например, драйверов NVIDIA GeForce) конечным пользователем при первом запуске. В стандартную комплектацию ThinkPads будет входить программное обеспечение с открытым исходным кодом, указывающее на репозитории OSS.
Fedora — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, разработанное на основе Red Hat Enterprise Linux и включающее оптимизации для настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Подробные технические характеристики новых ноутбуков Lenovo серии ThinkPad с предустановленной Fedora 32 Workstation пока не сообщаются.
Источник: techpowerup