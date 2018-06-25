На трассу впервые вышел модифицированный электромобиль Tesla Model S P100DL для гоночной серии Electric GT

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Организаторы гоночной серии Electric GT впервые продемонстрировали широкой публике модифицированные электромобили Tesla Model S, которые проведут первые гонки уже в ноябре текущего года. Представление готового к участию в серии электромобиля прошло на легендарном автодроме Барселона-Каталунья, который используется для гонок серий Formula 1, GP2, MotoGP, GT и т.д.

Представители Electric GT Holdings Inc. и SPV Racing рассказали, что Tesla P100DL (EPCS V2.3) — это не просто серийная версия седана в гоночной раскраске. Несмотря на дополнительный каркас безопасности, электромобиль на 500 кг легче благодаря карбоновым панелям кузова. Это позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 2,1 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем у серийной версии модели (максимум ограничен на отметке 250 км/ч).

Седан версии EPCS V2.3 (Electric Production Car Series) также получил гоночные шины Pirelli P Zero, гоночные тормоза, переработанную подвеску и улучшенную аэродинамику за счет фронтального сплиттера, заднего антикрыла и других улучшений. Мощность электродвигателей составляет 585 кВт (778 л.с.), крутящий момент — 995 Нм. От батареи емкостью 100 кВтч гоночная Tesla P100DL может проехать до 90 км в боевом режиме, чего в случае вышеупомянутой трассе хватит на 19 стандартных кругов по 4,655 км каждый.

По словам организаторов серии, стоимость модифицированного гоночного седана EPCS V2.3 Tesla P100DL составляет порядка $350 тыс. Тестовый сезон стартует в ноябре текущего года, тогда как первый полноценный сезон начнется в следующем году, гонки пройдут в Испании, Франции, Германии, Нидерландах, Великобритании и Португалии. Серия выступит гонкой поддержки для чемпионата электроболидов с открытыми колесами Formula E.

Источник: Engadget