Начались продажи ноутбуков с новыми APU AMD Ryzen 4000 [Первые полноценные тесты]

Процессор Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L2, МБ Кэш-память L3, МБ GPU, кол-во блоков/потоковых процессоров Частота GPU, ГГц TDP, Вт (U-Series) AMD Ryzen 7 4800U 8/16 1,8-4,2 4 8 Radeon Vega 8/512 1,75 15-25 AMD Ryzen 7 4700U 8/8 2,0-4,1 4 8 Radeon Vega 7/448 1,6 15-25 AMD Ryzen 5 4600U 6/12 2,1-4,0 3 8 Radeon Vega 6/384 1,5 15-25 AMD Ryzen 5 4500U 6/6 2,3-4,0 3 8 Radeon Vega 6/384 1,5 15-25 AMD Ryzen 3 4300U 4/4 2,7-3,7 2 4 Radeon Vega 5/320 1,4 15-25 (H-Series) AMD Ryzen 9 4900H 8/16 3,3/4,4 4 8 Radeon Vega 8/512 1,75 45 AMD Ryzen 7 4800H 8/16 2,9-4,2 4 8 Radeon Vega 7/448 1,6 45 AMD Ryzen 5 4600H 6/12 3,0-4,0 3 8 Radeon Vega 6/384 1,5 45 HS-Series Ryzen 9 4900HS 8/16 3,0/4,3 4 8 Radeon Vega 8/512 1,75 35 AMD Ryzen 7 4800HS 8/16 3,0-4,2 4 8 Radeon Vega 7/448 1,6 35 AMD Ryzen 5 4600HS 6/12 3,0-4,0 3 8 Radeon Vega 6/384 1,5 35

Что же касается цен, самая доступная на текущий момент 15,6-дюймовая игровая модель MSI Bravo 15 с APU AMD Ryzen 7 4800H (8 ядер/16 потоков, 2,9/4,2 ГГц), дискретной графикой Radeon RX 5500M, экраном Full HD с частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценивается в $1049. В то же время за топовый ASUS ROG Zephyrus G14 с флагманским чипом Ryzen 9 4900HS (8 ядер/16 потоков, 3,0/4,3 ГГц) и видеокартой RTX 2060 (Max-Q) просят $1450.

Одновременно с релизом было снято эмбарго на публикацию обзоров первых ноутбуков, которые сразу же заполнили сеть. И теперь мы наконец может составить полноценное мнение об их возможностях. Если вкратце, новые Ryzen 4000 впечатляют не только на бумаге, но и на практике. Ниже приводим несколько самых показательных слайдов с тестированием первых ноутбуков на базе новых Ryzen 4000 (пока самых старших моделей) более чем десятком зарубежных сайтов. Если судить по этим первым обзорам, новые Ryzen 4000 получились весьма удачными и наверняка помогут AMD нарастить долю в мобильном сегменте. С другой стороны, на этой неделе должны выйти новые ноутбуки на базе высокопроизводительных CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super.

Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 на базе APU AMD Ryzen 9 4900HS (обзор Tom’s Hardware)

Видеообзор Asus ROG Zephyrus G14 от немецкого оверклокера Der8auer

Asus ROG Zephyrus G14 (обзор Benchlife)

Asus ROG Zephyrus G14 (обзор TechSpot)

Видеообзор MSI Bravo 17 от TechTesters