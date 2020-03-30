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Начались продажи ноутбуков с новыми APU AMD Ryzen 4000 [Первые полноценные тесты]

Начались продажи ноутбуков с новыми APU AMD Ryzen 4000 [Первые полноценные тесты]

Начались продажи ноутбуков с новыми APU AMD Ryzen 4000 [Первые полноценные тесты]


Это наконец-то свершилось: в продаже начали появляться ноутбуки на базе новейших APU AMD Ryzen 4000. Соответствующие модели разных брендов (MSI и ASUS) уже можно приобрести на заокеанских торговых площадках, включая Best Buy, Amazon и Newegg.

Напомним, мобильные APU Ryzen 4000 впервые дебютировали на выставке CES 2020 в начале января, а в начале месяца AMD объявила о начале продаж новых чипов. Таким образом, прошло почти три месяца от презентации до выхода первых устройств на базе этих многообещающих конкурентов мобильных CPU Intel Core 10-го поколения.

Вспомнить основные технические характеристики процессоров Ryzen 4000-й серии поможет таблица ниже.

ПроцессорКол-во ядер/потоковЧастота номинальная/Boost, ГГцКэш-память L2, МБКэш-память L3, МБGPU, кол-во блоков/потоковых процессоровЧастота GPU, ГГц

TDP,

Вт

(U-Series)
AMD Ryzen 7 4800U8/161,8-4,248Radeon Vega 8/5121,7515-25
AMD Ryzen 7 4700U8/82,0-4,148Radeon Vega 7/4481,615-25
AMD Ryzen 5 4600U6/122,1-4,038Radeon Vega 6/3841,515-25
AMD Ryzen 5 4500U6/62,3-4,038Radeon Vega 6/3841,515-25
AMD Ryzen 3 4300U4/42,7-3,724Radeon Vega 5/3201,415-25
(H-Series)
AMD Ryzen 9 4900H8/163,3/4,448Radeon Vega 8/5121,7545
AMD Ryzen 7 4800H8/162,9-4,248Radeon Vega 7/4481,645
AMD Ryzen 5 4600H6/123,0-4,038Radeon Vega 6/3841,545
HS-Series
Ryzen 9 4900HS8/163,0/4,348Radeon Vega 8/5121,7535
AMD Ryzen 7 4800HS8/163,0-4,248Radeon Vega 7/4481,635
AMD Ryzen 5 4600HS6/123,0-4,038Radeon Vega 6/3841,535

Что же касается цен, самая доступная на текущий момент 15,6-дюймовая игровая модель MSI Bravo 15 с  APU AMD Ryzen 7 4800H (8 ядер/16 потоков, 2,9/4,2 ГГц), дискретной графикой Radeon RX 5500M, экраном Full HD с частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценивается в $1049. В то же время за топовый ASUS ROG Zephyrus G14 с флагманским чипом Ryzen 9 4900HS (8 ядер/16 потоков, 3,0/4,3 ГГц) и видеокартой RTX 2060 (Max-Q) просят $1450.

Одновременно с релизом было снято эмбарго на публикацию обзоров первых ноутбуков, которые сразу же заполнили сеть. И теперь мы наконец может составить полноценное мнение об их возможностях. Если вкратце, новые Ryzen 4000 впечатляют не только на бумаге, но и на практике. Ниже приводим несколько самых показательных слайдов с тестированием первых ноутбуков на базе новых Ryzen 4000 (пока самых старших моделей) более чем десятком зарубежных сайтов. Если судить по этим первым обзорам, новые Ryzen 4000 получились весьма удачными и наверняка помогут AMD нарастить долю в мобильном сегменте. С другой стороны, на этой неделе должны выйти новые ноутбуки на базе высокопроизводительных CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super.

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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 на базе APU AMD Ryzen 9 4900HS (обзор Tom’s Hardware)

Видеообзор Asus ROG Zephyrus G14 от немецкого оверклокера Der8auer

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Asus ROG Zephyrus G14 (обзор Benchlife)

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Asus ROG Zephyrus G14 (обзор TechSpot)

Видеообзор MSI Bravo 17 от TechTesters

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