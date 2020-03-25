Ноутбуки на базе высокопроизводительных CPU Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и GeForce RTX Super выйдут в апреле

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Со дня на день должны начаться продажи новых ноутбуков с 7-нм процессоров AMD Ryzen 4000 (Renoir) — только вчера мы изучали результаты тестирования восьмиядерного APU Ryzen 9 4900HS в составе игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (вот еще свежие тесты Ryzen 9 4900HS в UserBenchmark). Параллельно к выходу на рынок готовятся конкурирующие новые модели ноутбуков на базе 45-ваттных высокопроизводительных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H) и графических адаптеров линейки NVIDIA GeForce Super. Из Китая пришли сведения, что ноутбуки на базе Core 10-го поколения и GeForce Super не заставят себя долго ждать.

По данным ITHome, 2 апреля местный производитель ноутбуков Mechrevo проведет онлайн-презентацию новых игровых ноутбуки Z3, построенных как раз на новых CPU Core 10-го поколения и GPU GeForce Super. Эти новые данные полностью согласуются с более ранними слухами, указывающими на бумажный анонс 2 апреля и фактическое начало продаж с 15 апреля.

Ожидается, что Nvidia представит минимум три модели: GeForce RTX 2080 Super, RTX 2070 Super и GTX 1650 Ti (GTX 1650 Super). Новые модели будут примерно на 10-15% производительнее доступных в продаже решений без приставки Super. Справедливости ради, в более ранних утечках фигурировало пять моделей.

В семейство Intel Comet Lake-H войдут модели с числом ядер от 4 до 8 штук и активной технологией Hyper-Threading. От нынешних Coffee Lake-H новые Comet Lake-H будут отличаться более высокими рабочими частотами и смогут покорять 5-гигагерцевую отметку на одном ядре в режиме Turbo Boost.

Кроме того, ранее были слухи о мобильной версии Radeon RX 5700, которая вклинится между GeForce RTX 2070 и RTX 2080. Иными словами, конкуренция обещает быть высокой.

Источник: ithome