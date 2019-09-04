Начался приём заявок на участие в украинском павильоне во время CES 2020

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В рамках инициативы UA TECH проводится отбор украинских компаний, которые будут представлять страну на ежегодной выставке потребительской электроники CES 2020.

В этом году UA TECH является совместной инициативой Украинской ассоциации венчурного капитала и частного капитала (UVCA) и CRDF Global. Организаторы приглашают опытных предпринимателей к участию в учебной программе и соревнованиях при поддержке Science & Entrepreneurship Technology Program (STEP). Программа STEP разработана для поощрения развития новых продуктов на основе технологий и их коммерциализации на местных и мировых рынках, благодаря грантам Государственного департамента США.

На выставке CES 2020, которая будет проходить в Лас-Вегасе 7-10 июня 2020 года, планируется представить 6 украинских стратапов. Их выберут при помощи команды украинских и международных экспертов и инвесторов. 10 отобранных проектов примут участие в питчинге, а 5 победителей получат право поехать в Лас-Вегас в январе 2020 года. Ещё один стартап-победитель, который станет участником украинского павильона на CES, будет избран организаторами IT Arena Lviv 2019.

Для участия в украинском отборе необходимо иметь минимально жизнеспособный прототип продукта. Приоритет составляют идеи, касающиеся:

Интернет вещей (IoT)

Умные города, дома и энергия

Продуктовый дизайн (продукты, изготовленные с помощью 3D принтера)

Роботы и машинный интеллект (AI, дроны, роботы)

Развлечения и производство контента (игры, музыка, VR)

Транспортные технологии

Здоровье и образ жизни

Гаджеты для семьи и дома

Также необходимо, чтобы конкурсанты имели возможность принять участие в отборочном этапе Bootcamp (2-3 октября 2019), а также в Финале (17 октября 2019). Кроме того, им необходимо иметь возможность посетить CES 2020 в США 7-10 января 2020 (необходим загранпаспорт и подача заявки на действительную визу в США). Основателю стартапа или его представителю также необходимо знать английский язык. И ещё нужно быть готовыми покрыть расходы на перелёты, проживание и другие расходы, связанные с пребыванием в США во время конференции. Эти расходы не покрываются организаторами.

Избранные стартапы получают:

место в украинском павильоне на CES 2020;

бесплатное брендирование стенда;

организационную поддержку;

наставничество и обучение (посещение Bootcamp 2-3 октября 2019 обязательное)

широкое освещение в СМИ.

Для участия в отборе стартапам необходимо заполнить форму до конца дня 22 сентября 2019 года.