Нацбанк пока сохранит противоречивую валютную политику, несмотря на недовольство IT-индустрии: «Мы не будем создавать преференций конкретным отраслям»

По данным Ассоциации IT Ukraine, несмотря на военное положение и релокацию многих компаний, IT-отрасль Украины обеспечила рекордные 2 млрд долларов экспортных поступлений в течение первого квартала 2022 года, что на 28% больше (1,44 млрд), чем за аналогичный период прошлого года. С начала нападения россии Национальный Банк Украины (НБУ) искусственно сдерживал валютный курс. Безналичная валюта и в частности экспортная выручка предприятий и ФЛП продавались только по фиксированному валютному курсу НБУ (курс банковских учреждений не должен был отклоняться от официального более чем на 10%). Но 20 мая вышло постановление №102, которое позволило банкам списывать средства с гривневых карт за границей по рыночному курсу. Кроме того, Нацбанк уменьшил лимит на снятие наличных денег за границей до 50 тысяч гривен в эквиваленте (ранее было 100 тысяч).

Значительная часть IT-индустрии состоит из физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые часто сотрудничают напрямую иностранным заказчикам и получат выручку в иностранной валюте или сотрудничают с украинскими компаниями, экспортирующими свои услуги. Поэтому прибыль ФЛП часто прикреплена к определенному эквиваленту в иностранной валюте.

«Компании при получении иностранной валюты должны продавать ее по сниженному искусственно курсу, что не позволяет выплачивать вознаграждение ФЛП в эквиваленте к рыночному курсу. Кроме того, при получении валюты сами IT-специалисты (ФЛП) могут продать ее только по курсу, установленному НБУ, тогда как приобрести валюту или рассчитываться гривневыми картами за рубежом уже по рыночному курсу. Таким образом, возникает дополнительный налог на доходы IT-специалистов около 26%. Такие изменения несут прямые риски для всех экспортных отраслей, в том числе национальной IT-индустрии, ориентированной на поставку услуг иностранным субъектам хозяйствования. Фактически происходит прямая экспроприация части прибыли IT-специалистов (в форме разницы курсов)», — пояснили в Ассоциации IT Ukraine.

Такое решение НБУ, естественно, вызвало негодование у украинских айтишников. Они назвали его убийством экспортеров и ФЛП. Некоторые компании уже начали открывать своим сотрудникам счета в зарубежных банках. И скоро бюджет Украины рискует начать терять деньги. Но представители IT-индустрии все же делятся на продуктивный диалог с правительством Украины и некий компромисс. Однако заместитель Главы НБУ Юрий Гелетий в интервью изданию Forbes Ukraine сделал ультимативное заявление:

«С начала войны мы решили, что не будем создавать преференций конкретным отраслям. Во-первых, это может использоваться для вывода капитала, во-вторых, это будет давить на международные резервы, в-третьих, это дискриминация других отраслей и граждан. Мы видим, что разблокировка курса наличного рынка быстро увеличила конкуренцию на нем. Курс на сером рынке после возникшего спекулятивного всплеска сразу после принятия нашего решения снижается. Люди будут нести деньги скорее в банки, чем в нелегальные обменники. Рост ликвидности легального наличного сегмента будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации», — сказал он.

А еще 25 мая президент подписал закон №2260, возобновляющий уплату налогов и штрафы, регистрацию налоговых накладных и налоговые проверки. Документ вступает в силу 27 мая.