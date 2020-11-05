Над обратной совместимостью для консолей Xbox Series X/S начали работать ещё с 2016 года – до фактического появления процессоров





Обратная совместимость была одним из основных приоритетов игровой консоли Xbox на протяжении нескольких последних лет. И для консолей следующего поколения Xbox Series X и Xbox Series S обратная совместимость также является приоритетной функцией.

Она является настолько важной для компании, что команда разработчиков начала работать над этой возможностью для консолей следующего поколения ещё с 2016 года. Об этом рассказал директор по управлению программой Xbox Джейсон Рональд. Ещё тогда команда выполняла оценку производительности игр на симуляторе чипа следующего поколения. Это позволяло выявлять потенциальные проблемы в чипе ещё до его фактического выпуска. С каждой итерацией продолжалось тестирование, чтобы убедиться, что игры будут продолжать работать. Затем приходилось разбираться, как можно улучшить некоторые проеты. И благодаря этому появились такие решения, как Auto HDR.

Джейсон Рональд также поделился некоторыми сведениями о процессе тестирования обратной совместимости для Xbox Series X и Series S. Он заявил, что каждая игра тестировалась на протяжении 16-24 часов. Для этих целей привлекалась команда тестировщиков в составе около 500 человек. Таким образом проверялись все игры. Если в процессе тестирования выявлялись какие-либо проблемы, команда обратной совместимости исправляла их, не привлекая разработчиков.

Джейсон Рональд также подтвердил, что в будущем в Game Pass может появиться больше оригинальных игр для Xbox и Xbox 360, очевидно, совместимых с Xbox Series X и Series S. Команда изучает этот вопрос, но в процессе реализации этого проекта могут возникнуть проблемы с лицензированием.

«Некоторые проблемы носят технический характер, но чаще всего они сводятся к лицензированию. В некоторых случаях разработчик или издатель больше не существует. Даже отследить, от кого нам нужны разрешения, может быть очень и очень сложно», — уточнил он.

Источник: wccftech