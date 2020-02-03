Найти вакансии на государственные должности теперь можно через чат-бота в Telegram

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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) запустило чат-бота в Telegram, предназначенного для поиска актуальных вакансий на государственные должности.

Career-бот позволяет искать вакансии по категориям должностей (А, Б и В), а также по шестизначным кодам вакансии или по ключевому слову. В результатах поиска отображается ссылка на веб-сайте carrer.gov.ua для каждой из вакансий, которая соответствует выбранным параметрам поиска. Также следует отметить, что в результате поиска и сортировки отображается информация о статусе вакансии, уровне зарплаты, сроках подачи документов и месте проведения оценивания. Воспользоваться Career-ботом можно по следующей ссылке.

В НАГС также отмечают, что чат-бот является частью системы IT-поддержки для кандидатов на государственные должности. Вместе с представленным недавно сервисом HelpDesk, а также развитием сервиса технической поддержки, чат-бот должен обеспечить всестороннее сопровождение кандидатов и наладить функцию обратной связи.

«Сервисы клиентской поддержки являются стандартом для всех ведущих компаний. Государственная служба борется за кадры с частным сектором, поэтому мы должны обеспечить удобство и сервис, соответствующие лучшим практикам», — подчеркнул руководитель направления Павел Кулик.

Источник: НАГС