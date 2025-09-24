Налог на OLX: правила снова хотят изменить в свежем законопроекте

В начале сентября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №14025, который вносит изменения в ранее предложенный порядок налогообложения OLX и других торговых онлайн-платформ.

Издание «Минфин» запросило специалиста по практике налогового права Иван Маринюка прокомментировать изменения. Он отмечает, что «проект стал более мягким и более детализированным». У законопроект налогообложение получило четкие границы и конкретные исключения для обычных ситуативных продаж, которые могут случиться у любого. Доходы до 36 тыс. грн в год (12 прожиточных минимумов) не будут облагаться налогом. Для осуществления не менее трех продаж стоимостью менее €2000 не нужно открывать специальный счет.

Организационное изменение касается роли торговых платформ. Они становятся налоговыми агентами вместо физических лиц и должны собирать данные, идентифицировать продавцов, удерживать налоги и отчитываться о них в налоговую. Отменена ранее предложенная обязательная регистрация ФЛП для постоянных продавцов.

Законопроект предусматривает введение специального режима пониженной ставки НДФЛ (5%) при соблюдении условий торговли, среди которых наличие специального банковского счета и непревышение предельного годового уровня дохода (около 6,7 млн грн). Также речь идет о благотворительности платформы: если оператор не выполняет должным образом эти налоговые обязанности, продавца могут обложить налогом на общих основаниях.

Итак, если кто-то получает с OLX более 12 прожиточных минимумов в год, платформа будет взимать налог. В надлежащих случаях средства могут вернуть после подачи налоговой декларации, но уже в следующем году. «Минфин» отмечает, что «это может быть не абы каким квестом и сбором бумаг», если не наладить автоматическую процедуру. Комментаторы отмечают возможность закладки налогов в цену и подорожание товаров на платформах, а также что «не все депутаты декларации показывают, а они хотят на целых 36 тыс. в год заставить физическое лицо составлять декларацию».