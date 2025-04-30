OLX, Rozetka, «Кабанчик» и другие платформы автоматически будут взимать налоги с пользователей ─ законопроект КМУ

Как ITC.UA предупреждал ранее, правительство одобрило законопроект, который предусматривает новые правила налогообложения доходов, полученных физическими лицами через цифровые торговые платформы. Речь идет о проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы».

Нардеп Ярослав Железняк уже обнародовал текст законопроекта. Согласно документу, операторы цифровых платформ (сервисы, маркетплейсы, агрегаторы) станут налоговыми агентами. Это означает, что они самостоятельно будут удерживать налоги с пользователей, которые зарабатывают на этих платформах, продавая товары или предоставляя услуги. Общая ставка взысканий — 10% (5% налога и 5% военного сбора).

Это будет касаться как украинских, так и иностранных цифровых платформ, если их используют граждане Украины.

Законопроект охватывает любые виды деятельности, осуществляемой продавцом через платформу за вознаграждение:

сдача в аренду недвижимости (жилье, офисы, паркоместа и т.д.),

личные услуги,

продажа товаров,

аренда транспорта.

Активным продавцом будут считать любого, кто хотя бы один раз за отчетный период получил плату через платформу. Итак, даже человек, который раз в 3 года меняет смартфон и выставит подержанное устройство на продажу по цене в 5 раз ниже, чем купил его, все равно должен будет уплатить налоги через цифровые платформы.

Более того, налоговая служба будет иметь право получать информацию от банков об операциях на счетах таких продавцов. Итак, кроме того, что платформы будут платить налоги, еще и налоговая сможет получить полную информацию о движении средств на счетах людей, которые продают товары через интернет или предоставляют услуги. Нам обещают, что это будет работать с соблюдением законов, регулирующих банковскую тайну.

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Еще одно интересное нововведение — физические лица, которые пользуются платформами для продаж, должны открывать отдельный банковский счет, если они:

осуществили более 3 продаж в течение года;

или получили более 2000 евро дохода.

Также есть ограничения на возможные доходы, которые такой продавец или предоставитель услуг может получить в течение года — 834 размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января года. Например, на 2025 год этот лимит будет составлять 6 млн 672 тыс. грн.

Ранее глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев («Слуга народа») объяснил, что платформы сами будут удерживать 10% налога с доходов пользователей. Он также спрогнозировал, что закон примут в ближайшие месяцы, и благодаря ему государство сможет собирать около 10 млрд грн налогов ежегодно.

Вместе с тем правительство планирует повысить налоги для ФЛП до 17% и усложнить «упрощенку».