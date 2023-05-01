Новости Украина 01.05.2023 в 09:35

Налоги на импорт Starlink, EcoFlow и другой техники вернулись — «нулевой растаможки» для этих товаров больше нет

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

С 1 мая в Украине начал действовать ряд нововведений, в том числе завершился период льготного импорта товаров для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, который действовал с ноября 2022 года, когда россия начала массовые обстрелы критической энергетической инфраструктуры Украины. Речь идет о специальном режиме «нулевой растаможки» Starlink, EcoFlow, генераторов и другого оборудования для энергетики и связи.

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С начала ноября в Украине действовали льготные условия растаможки (с применением нулевого НДС/ пошлины) отдельных критических категорий товаров, введенных Постановлением КМУ №1260 от 9 ноября — сначала от уплаты ввозной пошлины и НДС освободили генераторы и аккумуляторы, а 29 ноября  льготы  расширили на оборудование Starlink, средства очистки воды и запчасти для электрогенераторов. В начале декабря Совет на уровне закона отменил налоги на импорт генераторов и терминалов Starlink, а также разрешил хранить до 2 т горючего без лицензии во избежание проблем на таможне и штрафов.

Согласно Законам Украины (№2836-ІХ и №2837-IX от 13 декабря 2022 года), 1 мая 2023 года закончился период освобождения импорта отдельных товаров от налогообложения НДС и ввозной пошлиной, а в частном случае — и от акцизного налога. Следовательно, налоги — НДС и ввозная пошлина — для этих товаров снова возвращаются, в том числе для товаров, ввозимых в Украину гражданами в международных почтовых и экспресс-отправлениях. В частности, речь идет о следующих товарах:

  • электрогенераторные установки и части к ним;
  • отдельные трансформаторы, их части, инверторы;
  • отдельные аккумуляторы, включая сепараторы для них;
  • системы для обеспечения спутникового доступа в интернет (Starlink).

С подробным перечнем товаров с точными кодами в УКТ ВЭД можно ознакомиться по ссылке на Законы Украины:

Да, сейчас россияне изменили тактику и пока отказались от ударов по объектам энергетики (очевидно, из-за нехватки ракет и смены приоритетов) и вряд ли враг полностью отказался от идеи уничтожить энергосистему Украины, поэтому нам нужно больше западных систем ПВО, которые способны существенно усилить противовоздушную оборону и создать многоуровневую систему противоракетной обороны  «украинский воздушный щит «.


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