Нардеп: МВД отказывается от маркировки «V» и «Z» в номерах для электромобилей — вместо этого будут использовать латинский «Y»

Министерство внутренних дел Украины решило отказаться от использования маркировки «V» и «Z» в номерных знаках для электромобилей в пользу латинского «Y». Об этом сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Игорь Фрис со ссылкой на заместителя главы ведомства Богдана Драпятого.

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Напомним, в 2020 году вступил в силу закон об инфраструктуре для электромобилей, который, среди прочего, ввел «зеленые» номерные знаки и использование в них чистой латиницы. Такие номерные знаки начали выдавать осенью 2020 года.

Сообщается, что сервисные центры МВД Украины с 9 мая должны регистрировать электромобили по новым правилам и обеспечивать возможность выбирать государственный номерной знак с суффиксом, начинающимся на латинскую Y (в кириллице У — Украина). В МВД Украины пока не делали никаких анонсов по этому поводу, а получить официальное подтверждение этой информации нам пока не удалось.

В то же время само решение выглядит логичным — с учетом принятого в апреле закона, официально признающего россию государством-террористом и запрещающего символику российского фашизма в виде букв «V» и «Z» латинского алфавита.