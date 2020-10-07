Сервисные центры МВД начинают выдачу «зеленых» номерных знаков для электромобилей и электробусов

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6 октября в новом сервисном центре МВД №4649 во Львовской области прошла официальная презентация «зеленых»‎ номерных знаков для электрического транспорта с нулевым уровнем выбросов. Одновременно стартовала выдача таких номерных знаков в сервисных центрах МВД по всей Украине.

С 2020-го вступил в силу закон №10405 об инфраструктуре для электромобилей, который и ввел такие номера наряду с новыми дорожными знаками и штрафами за незаконную парковку на зарядных станциях автомобилей с ДВС. Закон был принят, чтобы привести украинское законодательство в сфере маркировки транспортных средств с электрическим двигателем в соответствие с европейскими и мировыми нормами, а также обеспечить должную поддержку для дальнейшего развития инфраструктуры и сети зарядных станций для электромобилей.

По факту такие номера уже выдают какое-то время — еще в прошлом месяце пользователи в соцсетях делились фотографиями специальных номеров для электромобилей, выделяющихся оформлением (зеленым цветом шрифта вместо привычного черного). Теперь же процесс был запущен формально, и услуга стала доступна широкому кругу.

Стандартом ДСТУ 4278: 2019 определены серии номерных знаков для личных электромобилей, электромобилей-такси, электробусов и других типов электрического транспорта — с буквосочетанием из латинского алфавита. Для электромобилей, электроскутеров и электроциклов — белая плашка с зелеными буквами и цифрами. Для электротакси и электробусов — зеленые цифры на темно-желтом фоне.

По словам первого заместителя начальника Главного сервисного центра МВД Юрия Смольянинова, такой же дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах.

Нововведение имеет большое значение, учитывая, что Украина является одним из лидеров по темпам роста продаж электромобилей. На сегодня уже зарегистрировано почти 23 000 таких автомобилей — в этом году продажи таких авто на 42% превышают показатель предыдущего года. В то же время в 2019 году таких авто было зарегистрировано на 77% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Остается добавить, что регистрация таких автомобилей будет происходить на общих основаниях. Более подробно о регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно узнать на сайте ведомства.

Источник: МВД