NASA осудило российских космонавтов за антиукраинскую пропаганду на МКС

В четверг NASA выступило с заявлением, в котором резко осудило действия трех российских космонавтов на борту МКС, позировавших с псевдофлагами так называемых «лнр» и «днр».

«NASA решительно порицает россию за использование Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины, что в корне несовместимо с основной функцией станции среди 15 международных стран-участниц — продвигать науку и развивать технологии в мирных целях», — заявила пресс-секретарь НАСА Джеки МакГиннесс в сообщении электронной почты.

Это редкий упрёк со стороны NASA в адрес россии, которая является основным партнёром космического агентства на МКС. Несмотря на сохраняющуюся напряженность между США и россией из-за вторжения последней в Украину, NASA и «роскосмос» продолжают совместную работу, чтобы поддерживать непрерывное функционирование МКС, на которой постоянно работают как американские астронавты, так и российские космонавты. Отношения сохранились на протяжении всей войны, даже несмотря на то, что глава «роскосмоса» открыто угрожал возможным выходом из партнёрства по МКС, а россия «шутила» о том, что американский астронавт может оказаться в космосе. Это первый случай, когда NASA открыто осудило действия россии и своего партнёра, «роскосмоса» в космосе на фоне вторжения в Украину.

Вместе с тем официальные лица NASA твёрдо настаивают на том, что отношения между космическим агентством США и «роскосмосом» остаются крепкими. NASA заявило, что россия всё ещё рассматривает возможность расширения своего партнёрства на МКС, а NASA и «роскосмос» продолжают работать над предстоящим обменом экипажами. Отметим, в сентябре этого года российский космонавт должен отправиться на МКС на корабле SpaceX Crew Dragon, а американский астронавт полетит на российском корабле «Союз».

Источник: The Verge