NASA разрабатывает новый скафандр для лунной миссии Artemis





Космическое агентство NASA намерено организовать новую лунную миссию Artemis, а для этого к 2024 году потребуется создать новый скафандр. Он должен быть достаточно гибким, чтобы обеспечить астронавтам возможность наклоняться при изучении и сборе образцов. В то же время он должен быть надёжным и безопасным для работы в открытом космосе.

Хотя на первый взгляд эта задача может показаться не слишком сложной, на самом деле он требует ряда технологических и инженерных решений. Фактически, космический скафандр является громоздким устройством, которое эффективно выполняет роль космического корабля и выполнен в форме человека. При этом инженеры NASA хотят, чтобы астронавтам вообще не приходилось думать о скафандре, а выполнение задач в космосе и на поверхности Луны было «похоже на работу в обычных рубашках».

Команде разработчиков скафандров приходится искать новые способы создания деталей «космической защитной одежды». Благодаря использованию метода 3D-печати и других технологий планируется сделать костюмы более легкими и маневренными. Новые скафандры NASA разрабатываются уже на протяжении некоторого времени. Они должны соответствовать телам различных форм, так как космическое агентство намерено впервые отправить женщину на Луну. И на разработку скафандром потребуются инвестиции в размере сотен миллионов долларов.

В NASA планируют испытать детали нового скафандра уже в следующем году на Международной космической станции. По словам администратора агенства Джима Бриденстайна, разрабатываемые космические скафандры должны будут использоваться на низкой околоземной орбите и на Луне, что ставит интересные конструктивные и технические вызовы перед разработчиками. Отмечается, что для лунной миссии к скафандрам предъявляются более строгие требования, чем к тем, которые используются на низкой околоземной орбите. Однако скафандр, используемый на Луне, также удовлетворит потребности Международной космической станции с очень небольшими изменениями, если таковые потребуются.

По словам Бриденстайна, агентству, вероятно, потребуется дополнительное финансирование для лунной программы Artemis, если NASA хочет завершить создание нового скафандра и провести испытания до 2023 года. Эти деньги дали бы им место для маневра в графике создания, если возникнут какие-либо проблемы. Но пока неясно, получит ли агентство поддержку в этом вопросе от Конгресса.

Источник: axios