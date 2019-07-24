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NASA разрабатывает новый скафандр для лунной миссии Artemis

NASA разрабатывает новый скафандр для лунной миссии Artemis

NASA разрабатывает новый скафандр для лунной миссии Artemis


Космическое агентство NASA намерено организовать новую лунную миссию Artemis, а для этого к 2024 году потребуется создать новый скафандр. Он должен быть достаточно гибким, чтобы обеспечить астронавтам возможность наклоняться при изучении и сборе образцов. В то же время он должен быть надёжным и безопасным для работы в открытом космосе.

Хотя на первый взгляд эта задача может показаться не слишком сложной, на самом деле он требует ряда технологических и инженерных решений. Фактически, космический скафандр является громоздким устройством, которое эффективно выполняет роль космического корабля и выполнен в форме человека. При этом инженеры NASA хотят, чтобы астронавтам вообще не приходилось думать о скафандре, а выполнение задач в космосе и на поверхности Луны было «похоже на работу в обычных рубашках».

Команде разработчиков скафандров приходится искать новые способы создания деталей «космической защитной одежды». Благодаря использованию метода 3D-печати и других технологий планируется сделать костюмы более легкими и маневренными. Новые скафандры NASA разрабатываются уже на протяжении некоторого времени. Они должны соответствовать телам различных форм, так как космическое агентство намерено впервые отправить женщину на Луну. И на разработку скафандром потребуются инвестиции в размере сотен миллионов долларов.

В NASA планируют испытать детали нового скафандра уже в следующем году на Международной космической станции. По словам администратора агенства Джима Бриденстайна, разрабатываемые космические скафандры должны будут использоваться на низкой околоземной орбите и на Луне, что ставит интересные конструктивные и технические вызовы перед разработчиками. Отмечается, что для лунной миссии к скафандрам предъявляются более строгие требования, чем к тем, которые используются на низкой околоземной орбите. Однако скафандр, используемый на Луне, также удовлетворит потребности Международной космической станции с очень небольшими изменениями, если таковые потребуются.

По словам Бриденстайна, агентству, вероятно, потребуется дополнительное финансирование для лунной программы Artemis, если NASA хочет завершить создание нового скафандра и провести испытания до 2023 года. Эти деньги дали бы им место для маневра в графике создания, если возникнут какие-либо проблемы. Но пока неясно, получит ли агентство поддержку в этом вопросе от Конгресса.

Источник: axios

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