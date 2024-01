Наследники Джорджа Карлина подали в суд на создателей видео, в котором ИИ имитирует стиль и голос комика

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Создателей видео обвиняют в нарушении авторского права и «унижении творческого наследия Карлина».

Как сообщает The Verge, наследники Джорджа Карлина подали в суд на медиакомпанию Dudesy, которая использовала искусственный интеллект для создания часового комедийного ролика, в котором имитируют голос и стиль умершего комика. В жалобе сказано, что защищенные авторским правом материалы Карлина были использованы без разрешения или соответствующих лицензий, а сам ролик называется «компьютерной приманкой, которая преуменьшает ценность комедийных работ комика и вредит его репутации».

Сгенерированный ИИ ролик под названием «George Carlin: I’m Glad I’m Dead» был опубликован на YouTube-канале подкаста Dudesy 9 января и с того время набрал более полумиллиона просмотров. Ведущие подкаста Уилл Сассо и Чед Култген, имена которых так же упоминаются в иске, ответили на жалобу, называя ИИ «новым инструментом, который будет использоваться во всех сферах жизни».

Тем временем наследники Карлина требуют немедленного удаления видео с последующим уничтожением всех копий и уплаты неопределенной суммы для возмещения денежного ущерба.

«Джордж Карлин, если бы он был жив сегодня, вполне мог бы комментировать темы, обсуждавшиеся в Dudesy Special, но он мог бы контролировать, какими бы были эти комментарии».

Фанаты и члены семьи Карлина широко осудили выпуск, считая его насмешкой над работами покойного комика.

«Мой папа провел всю жизнь, совершенствуя свое мастерство благодаря своей жизни, уму и воображению. Ни одна машина никогда не заменит его гениальность», — заявила его дочь Келли Карлин. «Эти созданные искусственным интеллектом продукты — это попытки воссоздать разум, который больше никогда не будет существовать. Давайте позволим творчеству художника самому говорить за себя».

Это не первый случай, когда Dudesy привлекает внимание использованием ИИ для имитации творчества знаменитостей. В апреле прошлого года бывшая звезда НФЛ Том Брейди угрожал подать подобный иск против другой комедии, созданной искусственным интеллектом по его подобию. Видео под названием «It’s Too Easy!» с тех пор было удалено с канала.

Джордж Карлин стал известным как комик разговорного жанра, в частности благодаря темам связанным с критикой американской общественной морали, религии. Он также был одним из тех, кто впервые открыто использовал нецензурную лексику во время своих выступлений, за что его неоднократно арестовывали. Именно ему принадлежит знаменитая фраза: «The planet is fine. The people are fucked‎».

