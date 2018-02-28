Нацполиция разработала законопроект, в котором предлагает блокировать сайты «по европейским нормам»

Представители украинского телекоммуникационного рынка высказывают опасения по поводу законопроекта, в котором под видом европейских норм продвигают совсем не европейские практики — в частности блокировку сайтов.

Проект закона был предложен Национальной полицией ещё весной 2017 года. Его цель — имплементация в украинское уголовное законодательство норм Конвенции о киберпреступности, одобренной Советом Европы в Будапеште в 2011 году. Положения, которые вызвали негативную реакцию участников рынка, выделил председатель ИнАУ Александр Федиенко. Помимо блокировок сайтов, в законопроекте также содержатся требования к провайдерам предоставлять по запросу спецслужб и правоохранительных органов персональные данные о «лицах конечных пользователей» (причем, термин «конечный пользователь» в проекте не определён) и хранить их данные и трафик не менее 90 дней. По мнению экспертов, такие требования не соответствуют Европейскому праву.

«ИнАУ ранее направляла по предварительным версиям этого ЗП ряд замечаний. Кое-что из второстепенных замечаний учтено, но ключевые моменты в этом последнем варианте не учтены. Самое главное: под названием имплементации Конвенции туда подсовывают блокирование доступа к сайтам. В Конвенции по киберпреступности (Будапештская конвенция) о блокировании доступа – ни слова», — заявил исполнительный директор ИнАУ Владимир Куковский.

Текст законопроекта целиком опубликовал в Facebook Максим Тульев.

«Целый отдельный ЗАКОН о блокировках в интернете, на четырнадцати страницах. Как обычно, россиян не только догоняем, но и сразу перегоняем на голову», — отметил он.

На текущий момент указанный законопроект ещё не подан на рассмотрение в парламент. Пока что проходит процедура согласования проекта с госорганами, в рамках которой его вчера одобрила НКРСИ, но с рядом существенных замечаний. Регулятор предлагает «доработать проект Закона с целью приведения его в соответствие с Конвенцией о киберпреступноси». В частности, указать, что блокировке должен подвергаться не весь сайт, а только запрещенная информация.

«Закон об имплементации Конвенции должен быть посвящен исключительно имплементации Конвенции. А по блокированию сайтов пусть предлагают и продвигают другой закон, и убеждают парламент», — подчеркнул Куковский.

Данный законопроект сравнивают со злополучным проектом №6688, который в итоге провалился на голосовании. Напомним, в проекте закона, в частности, предлагали разрешить блокировать доступа к ресурсам следственным судьей по ходатайству следователя или прокурора. Но в особо «неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей или предотвращением особенно тяжкого преступления» — без решения суда на 48 часов.

Источник: AIN