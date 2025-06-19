Новости Наука и космос 19.06.2025 в 15:04 comment views icon

Натуральные растительные экстракты удаляют до 90% микропластика из воды, — исследования

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Натуральные растительные экстракты удаляют до 90% микропластика из воды, — исследования

Американские исследователи выяснили, что натуральные полимеры, полученные из бамии и пажитника, крайне эффективны для очистки воды от микропластика.

Натуральные растительные экстракты бамии и пажитника эффективно улавливают частицы микропластика и способны удалять до 90% его из морской, пресной и грунтовых вод. В ранних экспериментах исследовательская группа под руководством Раджани Шринивасана исследовала свойства экстрактов бамии, пажитника и тамаринда. Оказалось, что эти натуральные полимеры улавливают частицы микропластика, заставляя их слипаться и оседать на дно. 

Для получения полимеров исследователи замачивали нарезанные стручки бамии и смешанные семена пажитника в контейнерах с водой на ночь. Растворенные экстракты изымались и засушивались в порошки. Эти порошковые экстракты содержали полисахариды, которые являются природными полимерами.

Начальные испытания показали, что наиболее эффективно улавливает микропластик один грамм любого порошка на литр воды.

  • Экстрат сушеной бамии — удаление 67% микропластика из воды в течение часа;
  • Экстрат сушеного пажитника — 93% микропластика из воды в течение часа;
  • Смесь из равного количества бамии и пажитника — 70% микропластика из воды за 30 мин;
Натуральні рослинні екстракти видаляють до 90% мікропластику з води, - дослідження
(A) Типы микропластика в реке Колорадо при 20-кратном увеличении. (B) Типы микропластика в образцах колодезной воды при 40-кратном увеличении. (C) Типы микропластика в образцах из Порт-Лавака при 20-кратном увеличении. (D) Образование хлопьев между полимером и полистиролом через 30 минут контакта при 10-кратном увеличении при обработке полимером бамии/ACS Omega

Эти полимеры продемонстрировали значительно большую эффективность, чем синтетический полимер полиакриламида, используемый для очистки сточных вод. Исследователи также проверили эффективность растительных экстрактов бамии и пажитника на реально загрязненной микропластиком воде.

Для этого они собрали образцы из водоемов по всей территории штата Техас и проверили в лаборатории. Эффективность удаления пластика из воды зависела от источника, из которого были взяты образцы. В частности, экстракт бамии удалял до 80% микропластика из морской воды, пажитника — 80-90% микропластика из грунтовых вод, их смесь — до 77% микропластика из пресной воды. По мнению исследователей, разная эффективность полимеров из бамии и пажитника вызвана тем, что каждый образец воды содержал различные типы микропластика, разных форм и размеров.

«Использование этих растительных экстрактов при очистке воды позволит удалить микропластик и другие загрязняющие вещества, не внося дополнительных токсичных веществ в очищенную воду, снижая долгосрочные риски для здоровья населения», — убеждает Раджани Шринивасан

Новый пластик полностью растворяется в морской воде — без микрочастиц

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Omega

Источник: SciTechDaily

Популярные новости

Новый пластик полностью растворяется в морской воде — без микрочастиц
Растения загрязняют воздух, — исследования

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить