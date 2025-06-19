Натуральные растительные экстракты удаляют до 90% микропластика из воды, — исследования

Американские исследователи выяснили, что натуральные полимеры, полученные из бамии и пажитника, крайне эффективны для очистки воды от микропластика.

Натуральные растительные экстракты бамии и пажитника эффективно улавливают частицы микропластика и способны удалять до 90% его из морской, пресной и грунтовых вод. В ранних экспериментах исследовательская группа под руководством Раджани Шринивасана исследовала свойства экстрактов бамии, пажитника и тамаринда. Оказалось, что эти натуральные полимеры улавливают частицы микропластика, заставляя их слипаться и оседать на дно.

Для получения полимеров исследователи замачивали нарезанные стручки бамии и смешанные семена пажитника в контейнерах с водой на ночь. Растворенные экстракты изымались и засушивались в порошки. Эти порошковые экстракты содержали полисахариды, которые являются природными полимерами.

Начальные испытания показали, что наиболее эффективно улавливает микропластик один грамм любого порошка на литр воды.

Экстрат сушеной бамии — удаление 67% микропластика из воды в течение часа;

Экстрат сушеного пажитника — 93% микропластика из воды в течение часа;

Смесь из равного количества бамии и пажитника — 70% микропластика из воды за 30 мин;

Эти полимеры продемонстрировали значительно большую эффективность, чем синтетический полимер полиакриламида, используемый для очистки сточных вод. Исследователи также проверили эффективность растительных экстрактов бамии и пажитника на реально загрязненной микропластиком воде.

Для этого они собрали образцы из водоемов по всей территории штата Техас и проверили в лаборатории. Эффективность удаления пластика из воды зависела от источника, из которого были взяты образцы. В частности, экстракт бамии удалял до 80% микропластика из морской воды, пажитника — 80-90% микропластика из грунтовых вод, их смесь — до 77% микропластика из пресной воды. По мнению исследователей, разная эффективность полимеров из бамии и пажитника вызвана тем, что каждый образец воды содержал различные типы микропластика, разных форм и размеров.

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«Использование этих растительных экстрактов при очистке воды позволит удалить микропластик и другие загрязняющие вещества, не внося дополнительных токсичных веществ в очищенную воду, снижая долгосрочные риски для здоровья населения», — убеждает Раджани Шринивасан

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Omega

Источник: SciTechDaily