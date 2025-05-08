Ученые наконец-то обнаружили вред от пластика — и он смертелен

Исследователи из Нью-Йоркского университета им. Лангоне установили, что пластиковые добавки диэтилгексилфталатов (ДЭГФ) привели к 356 тыс. смертей в результате сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году.

ДЕГФ — сложный эфир фталевой кислоты, растворяющийся в пластике для придания ему большей гибкости. Самое большее количество смертей, связанных с воздействием фталатов, фиксируется на Ближнем Востоке, в Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, на которые приходится до 75% смертей вследствие воздействия этих химикатов.

Фталаты добавляют в косметику, чистящие средства, пластиковые упаковки, используют в производстве труб и средств от насекомых. Эти опасные химические вещества способны распадаться на микроскопические частицы, попадая в организм через ротовую полость или дыхательные органы. Ряд исследований связывает влияние фталатов с развитием ожирения, диабета, бесплодия и некоторых форм онкозаболеваний.

Исследование, проведенное американскими учеными, сосредотачивалось на изучении ДЭГФ, который используют в производстве пластиковых контейнеров для еды, медицинских трубок для капельниц и других гибких пластиковых изделий. Предыдущие исследования показали, что ДЭГФ способен вызывать хроническое воспаление артерий, которое со временем может привести к сердечным приступам и инсультам.

По результатам анализа американские ученые подсчитали, что влияние ДЭГФ привело к 356 тыс. 238 смертей в 2018 году, что составляет более 13% от общей смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний в мире за этот период среди людей в возрасте от 55 до 64 лет.

Авторы исследования также подсчитали, что экономический ущерб, вызванный таким уровнем смертности в результате воздействия ДЭГФ, составил около $510 млрд. В целом убытки вследствие смертности, вызванной воздействием фталатов, могут достигать $3,74 трлн. Исследование от 2021 года связало фталаты с более 50 тыс. преждевременных смертей ежегодно, преимущественно от сердечно-сосудистых заболеваний, среди граждан США пожилого возраста.

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В своем исследовании ученые из Нью-Йоркского университета использовали информацию о состоянии здоровья и окружающей среды на основании десятков опросов местных жителей в 200 странах. Эта информация включала в себя образцы мочи, в которых содержались химические продукты распада ДЭГФ. Данные о смертности были получены от Института показателей и оценки здоровья — исследовательской группы в США, которая собирает медицинскую информацию по всему миру для выявления тенденций в области здравоохранения.

Ключевые результаты исследования продемонстрировали, что на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний вследствие воздействия ДЭГФ составляла 32-42% от общей смертности, связанной с сердечно-сосудистыми болезнями. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в Индии — 103 тыс. 587 смертей. Далее следовали Китай и Индонезия. Авторы исследования отмечают, что, вероятно, эти страны сталкиваются с наиболее высоким уровнем воздействия химических веществ, поскольку производят большое количество пластика.

«Существует явное несоответствие в том, какие регионы мира несут на себе основную тяжесть повышенного риска для сердца из-за фталатов. Наши результаты подчеркивают настоятельную необходимость в глобальных правилах для снижения воздействия этих токсинов, особенно в районах, наиболее пострадавших от быстрой индустриализации и потребления пластика», — отмечает старший автор исследования, доктор медицины Леонардо Трасанд.

По словам Трасанда, анализ не включал то, как ДЭГФ непосредственно приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме этого не учитывались другие типы фталатов, которые также могут влиять на повышение риска смертности. Также не исследовалась смертность вследствие воздействия ДЭГФ на другие возрастные категории населения. Все это позволяет предположить, что общий уровень смертности от сердечных заболеваний вследствие воздействия фталатов, вероятно, намного выше.

Исследователи планируют отслеживать, как снижение влияния фталатов может впоследствии изменить глобальные показатели смертности. Также ученые планируют расширить исследования относительно других проблем со здоровьем, вызванных химическими веществами, например преждевременные роды.

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet eBiomedicine

Источник: SkiTechDaily