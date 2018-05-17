Названы официальные цены на Xiaomi Redmi Note 5 и Mi Mix 2s в Украине

Компания Xiaomi вместе с «Алло» официально представили в Украине смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Mi Mix 2s, которые уже в скором времени должны поступить в продажу.

Модель Xiaomi Redmi Note 5 позиционируется производителем как «флагман начального уровня». Аппарат при этом оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1080 точек, процессором Qualcomm Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной, а также аккумулятор на 4000 мАч. Кроме этого, в смартфоне используется двойная основная камера с 12-мегапиксельным и 5-мегапиксельным модулем. В продажу Xiaomi Redmi Note 5 поступит в конце этого месяца. Стоимость версии 3/32 ГБ составит — 5 999 грн, а 4/64 ГБ — 6 999 грн. Первые покупатели младшей модификации могут попробовать приобрести аппарат за 5555 грн в распродаже, которую 21 мая устраивает «Алло». Но это ограниченное предложение, и в магазине не уточняют, сколько аппаратов будет доступно для покупки по этой цене.

Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 2s официально начнёт продаваться в Украине в июне, при этом его стоимость с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составит 15 999 грн. Напомним, что этот аппарат также оснащается 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160х1080 точек и относительно тонкими рамками. А в основе смартфона лежит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845. Основные камеры Mi Mix 2s состоят из двух 12-мегапиксельных модулей с диафрагмой f/1.8 и f/2.4. Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне составляет 3300 мАч.