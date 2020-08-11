НБУ и Ощадбанк запустили образовательный сериал «Дружні цифрові фінанси», призванный повысить уровень финансовой грамотности украинцев

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Количество платежных карт на руках украинцев постоянно растет, однако далеко не все клиенты банков могут похвастать высоким уровнем финансовой грамотности. К сожалению, зачастую это приводит к потере средств, причем не только из-за действий мошенников, но и из-за незнания нюансов работы кредитов, депозитов, онлайн-банкинга и т.д.

Именно поэтому Министерство цифровой трансформации Украины, НБУ и Ощадбанк совместно запустили на платформе «Дія: Цифрова освіта» новый образовательный сериал «Дружні цифрові фінанси».

Проект из восьми серий длительностью 6-11 минут направлен на новичков, так что его вполне можно рекомендовать не только подросткам, но и людям старшего возраста, которые начали получать пенсию и соцпомощь на карту.

По словам создателей, образовательный сериал «Дружні цифрові фінанси» поможет сформировать семейный бюджет, научит различать дебетовую и кредитную карты, познакомит с особенностями кредитов и депозитов, а также расскажет о валютных счетах и онлайн-банкинге.

Пройти обучение финансовой грамотности можно по следующей ссылке.

Напомним, что ранее на той же платформе были запущены сериалы о кибербезопасности, цифровых деньгах, финансовой грамотности для предпринимателей и т.д.

Источник: Дія: Цифрова освіта