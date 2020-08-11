НБУ и Ощадбанк запустили образовательный сериал «Дружні цифрові фінанси», призванный повысить уровень финансовой грамотности украинцев
Количество платежных карт на руках украинцев постоянно растет, однако далеко не все клиенты банков могут похвастать высоким уровнем финансовой грамотности. К сожалению, зачастую это приводит к потере средств, причем не только из-за действий мошенников, но и из-за незнания нюансов работы кредитов, депозитов, онлайн-банкинга и т.д.
Именно поэтому Министерство цифровой трансформации Украины, НБУ и Ощадбанк совместно запустили на платформе «Дія: Цифрова освіта» новый образовательный сериал «Дружні цифрові фінанси».
Проект из восьми серий длительностью 6-11 минут направлен на новичков, так что его вполне можно рекомендовать не только подросткам, но и людям старшего возраста, которые начали получать пенсию и соцпомощь на карту.
По словам создателей, образовательный сериал «Дружні цифрові фінанси» поможет сформировать семейный бюджет, научит различать дебетовую и кредитную карты, познакомит с особенностями кредитов и депозитов, а также расскажет о валютных счетах и онлайн-банкинге.
Пройти обучение финансовой грамотности можно по следующей ссылке.
Напомним, что ранее на той же платформе были запущены сериалы о кибербезопасности, цифровых деньгах, финансовой грамотности для предпринимателей и т.д.
Источник: Дія: Цифрова освіта