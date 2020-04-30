На платформе «Дія. Цифрова освіта» вышел новый образовательный сериал «Цифрові гроші»

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28 апреля в Украине вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, который дает определение термина виртуальных активов и определяет правила их обращения. Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сегодня утром провело онлайн-презентацию очередного образовательного сериала, посвященного электронным деньгам. Новый проект, созданный совместно с НБУ и ПриватБанком, так и называется — «Цифрові гроші». Он уже доступен на платформе «Дія. Цифрова освіта».

Национальная образовательная платформа цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта», призванная повысить уровень цифровой осведомленности украинцев, заработала 21 января 2020 года. На фоне остальных она выделяется «сериальным» форматом подачи информации — программа обучения цифровой грамотности состоит из серии соответствующих видеокурсов.

Как и предыдущие образовательные сериалы, снятые в рамках инициативы «Дія. Цифрова освіта», новый состоит из семи серий. Главные герои шоу — Ольга Филиппова, председатель общественной организации «IT-бабусі», и Сергей Макаренко, заместитель руководителя направления по работе с национальными компаниями ПриватБанка.

Образовательный сериал «Цифрові гроші» рассказывает о банковских картах (их виды, возможности, преимущества, как платить онлайн и рассчитываться по безналу), а также о том, как электронные деньги помогают экономить.

Как отмечают в Минцифры, на сегодняшний день доля безналичных платежей в Украине составляет около 49%. То есть, каждая вторая покупка оплачивается безналичным способом (банковской картой).

«Цифрові гроші» — это уже 12-й по счету сериал на платформе «Дія. Цифрова освіта». И это уже второй сериал за этот месяц, предыдущий — «Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома» —вышел в первую неделю апреля. Полный список сериалов можно посмотреть на официальном сайте «Дія. Цифрова освіта».

Источник: «Дія. Цифрова освіта»