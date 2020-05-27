«Кіберняні». Минцифры выпустило новый образовательный сериал о кибербезопасности

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Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) сообщило о пополнении библиотеки платформы «Дія. Цифрова освіта» очередным образовательным сериалом — «Кіберняні». Он посвящен вопросам кибербезопасности и уже доступен для просмотра всем желающим на сайте проекта.

Новый курс «Кіберняні» был создан в партнерстве с международной консалтинговой компанией по кибербезопасности 10Guards, а также компанией Cyberlab и финтех-стартапов Moneyveo, предоставляющим услуги онлайн-микрокредитования. Главные герои шоу — Якушев Виталий, директор 10Guards, Юрий Мелащенко, партнер Cyberlab и советник секретаря СНБО по вопросам кибербезопасности, директор Moneyveo Алёна Андроникова и глава отдела Brand Management Moneyveo Тарас Кучерявый.

Курс состоит из десяти коротких серий продолжительностью 4-11 минут, посвященным разными темам. Например, первая серия рассказывает о привычных методах защиты — паролях и двухфакторной аутентификация, вторая посвящена важности своевременного обновления ПО, а третья рассказывает о безопасном использовании мессенджеров. Вся программа курса расписана на сайте. Как обычно, по завершении обучения — короткий тест на проверку знаний.

Национальная образовательная платформа цифровой грамотности «Дія. Цифрова освіта», призванная повысить уровень цифровой осведомленности украинцев, заработала 21 января 2020 года. На фоне остальных она выделяется «сериальным» форматом подачи информации — программа обучения цифровой грамотности состоит из серии соответствующих видеокурсов.

«Кіберняні» — это уже 15-й по счету сериал на платформе «Дія. Цифрова освіта». Полный список сериалов можно посмотреть на официальном сайте «Дія. Цифрова освіта».

Источник: «Дія. Цифрова освіта»