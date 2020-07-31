На платформе «Дія. Бізнес» появился образовательный сериал «Финансовая грамотность для предпринимателей»

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Сегодня, 31 июля 2020 года, Министерство цифровой трансформации Украины в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC), членом Группы Всемирного банка (World Bank Group), представили образовательный сериал «Финансовая грамотность для предпринимателей» на платформе «Дія. Бізнес».

Образовательный сериал состоит из 20 серий и охватывает следующие темы:

Выбор правовой формы предприятия и налоговой системы.

Что такое выручка.

Обсуждаем операционные расходы.

Что такое EBITDA предприятия и почему она важна.

Операционная прибыль и чистая прибыль, и как их считать.

Чем отличаются прибыль и деньги.

Почему прибыль не равна деньгам и что такое «кассовые разрывы».

Что такое баланс и почему он важен.

Зачем нужна финмодель и ее различные сценарии.

Что такое точка безубыточности.

Во время презентации проекта заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила проблему отсутствия комплексных знаний у предпринимателей по эффективному управлению личными финансами в кризисный период.

«В прошлом месяце Минцифрой и партнерами была запущена первая Национальная онлайн-школв для предпринимателей на платформе Дія. Бізнес. Сегодня мы делаем следующий важный шаг, представляя масштабный курс «Финансовая грамотность для предпринимателей», — подчеркнула Валерия Ионан.

В свою очередь руководитель деятельности IFC в Украине Елена Волошина отметила, что чем лучше предприниматель владеет финансовой грамотностью, тем лучше результаты его бизнеса.

«Бизнес должен общаться на одном языке с финансовыми учреждениями. Это язык финансовой отчетности. Но еще более важно для бизнеса понимание собственной финансовой эффективности. Поэтому понимание финансовой лексики является абсолютно необходимым условием».

Образовательный сериал «Финансовая грамотность для предпринимателей» доступен на платформе «Дія. Бізнес» по следующей ссылке.

Подготовка образовательного сериала стала возможной благодаря поддержке международных партнеров в рамках четырехлетнего проекта IFC «Финансовая инклюзия для экономического роста в Украине», который реализуется в партнерстве с Государственным секретариатом по экономическим делам Швейцарии (SECO) и Фондом эффективного управления Великобритании (GGF).

Напомним, что в начале июля текущего года украинская образовательная платформа Prometheus открыла онлайн-курс «Основы финансов и инвестиций».

Источник: Министерство цифровой трансформации