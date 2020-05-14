НБУ разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания данных с биометрических документов (ID-карт и загранпаспортов)





Национальный банк Украины разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов. Загрузив приложение на смартфон, можно бесконтактно считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента с его ID-карты или биометрического загранпаспорта гражданина Украины.

В НБУ считают, что использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами облегчит жизнь банкам и их клиентам. Банкам не нужно будет покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов. При этом интегрировав это приложение в свою IT-сеть, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах.

В свою очередь клиентам, которые имеют биометрические документы, теперь не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации. Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки (например, в формате PDF).

Пилотная версия приложения для смартфонов iPhone уже доступна для бесплатной загрузки в AppStore по следующей ссылке. В перспективе Национальный банк планирует также разработать аналогичную версию для Google Play.

Напомним, что еще в 2016 году Полиграфический комбинат Украина выкладывал в сеть программу UAID READER для платформ Windows и Android, предназначенную для считывания информации с бесконтактных электронных носителей паспорта гражданина Украины в форме пластиковой ID-карточки.

Источник: НБУ