НБУ рекордно повысил учетную ставку — с 10% до 25%

2 июня Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых с нынешних 10%. Изменения вступят в силу с 3 июня. В НБУ надеются, что возврат к активной процентной политике позволит эффективно влиять на ухудшение инфляционных ожиданий и сдерживать переток гривневых сбережений в иностранную валюту.

Нацбанк повышает до 25% — с чем это связано?

Как пояснили в НБУ, цель такого решительного шага вместе с другими мерами — защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, как следствие, усиление способности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны.

В НБУ отметили, что с начала полномасштабной агрессии России воздерживались от принятия решений по учетной ставке, поскольку это было оправдано в условиях значительного психологического шока.

«Такой подход был оправдан в условиях значительного психологического шока, вызванного войной. В таких обстоятельствах изменение учетной ставки имело незначительные шансы служить фактором стабилизации ожиданий и стимулом для удержания гривневых активов, в частности для поддержания фиксации обменного курса» НБУ

До сих пор мероприятия Национального банка в монетарной плоскости, прежде всего, направлялись на обеспечение бесперебойного функционирования банковской системы и платежей в экономике. Фиксация обменного курса снабжалась валютными ограничениями для снижения спроса на валюту и интервенциями по продаже валюты Национальным банком для закрытия остаточного дефицита валюты на межбанковском рынке.

В то же время, новые вызовы требуют усиления монетарной политики. В нынешних условиях отсутствие должного вознаграждения за содержание гривневых активов усиливает угрозы долларизации экономики и соответствующей потери ресурса финансовой системой. Также среди неблагоприятных факторов НБУ называет девальвационные ожидания граждан и бизнеса, которые неустойчивы и чувствительны к развитию военной ситуации, в частности к оперативным изменениям на фронте, и другим ситуативным факторам.

Основной фактор — повышение инфляции

Интервенции Национального банка по продаже валюты выросли с 2 млрд. дол. США в среднем за месяц в марте-апреле до 3,4 млрд. дол. США в мае. Также в течение мая увеличилась разница между курсом наличного рынка и официальным, что усугубило негативные эффекты для экономики от системы множественных курсов, обусловленной ограничениями на операции с валютой и трансграничные переводы.

«Инфляционное развитие требует возвращения Национального банка в активную процентную политику для предотвращения дальнейшего ухудшения инфляционных ожиданий и долларизации экономики» НБУ

Нарушенные войной производства и логистика подпитывают инфляционные процессы. Высокие мировые цены на энергоносители также остаются весомым проинфляционным фактором и давят на потребительскую инфляцию как прямо, так и косвенно из-за роста производственных затрат предприятий.

В апреле инфляция ускорилась до 16,4% в годовом исчислении, в том числе базовая инфляция — до 13% г/г. За месяц цены выросли на 3,1%. По предварительным оценкам Национального банка в мае инфляция продолжила ускорение в годовом измерении.

«Национальный банк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% будет достаточным для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий, что в перспективе создаст предпосылки для перехода к циклу снижения учетной ставки» НБУ

Также Национальный банк решил расширить коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками с тем, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка. С 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 в. п.», а для депозитных сертификатов — учетной ставке минус 2 и. п.».

В НБУ ожидают, что правительство и банки адекватно отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ и депозитам. Увеличение привлекательности гривневых сбережений будет способствовать уменьшению спроса на валютном рынке. Это позволит избежать дальнейшего накопления дисбалансов, снизить давление на международные резервы Украины и постепенно решать проблему множественности валютных курсов.

Что значит для наших личных финансов?

Что такое учетная ставка? Это по сути стоимость денег и один из основных инструментов монетарной политики. Это норма процента, согласно которому Нацбанк кредитует частные банки. Основная причина поднятия — повышение инфляции. Чтобы контролировать инфляцию, регулятор увеличивает ставку.

Как правило, при поднятии ставок растут ставки по депозитам . Не мгновенно, но тенденция наблюдается. Стоимость ОВГЗ падает в цене, когда растет ставка , поэтому государство начнет выпускать новые выпуски с более выгодными условиями, а старые, менее доходные, не будут востребованы. Растет ставка кредитования банков – растет ставка и по кредитам , но это не всегда приводит к резкому удорожанию всего вокруг, включая жилье. В нынешних условиях тяжело строить какие-то долговременные прогнозы.