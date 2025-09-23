Новости Крипто 23.09.2025 comment views icon

НБУ запретил криптокошельку Trustee Plus предоставлять платежные услуги в Украине: что известно

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

НБУ заборонив криптогаманцю Trustee Plus надавати платіжні послуги в Україні: що відомо

НБУ запретил платежные услуги мобильного приложения Trustee Plus, которое фактически выполняло функции криптокошелька.

Этот сервис позволял переводить средства без открытия счета, выполнять платежные операции и работал как финансовый сервис. Литовская фирма Trustee Global UAB должна была открыть филиал в Украине и получить разрешение на такую деятельность, чего не произошло. Именно поэтому НБУ признал ее деятельность незаконной, ведь без офиса и лицензии компания не имела права предоставлять финансовые услуги в стране.

Фактически P2P-сервис работал как «обменник»: можно было пополнить криптокошелек и вывести деньги в гривнах. Для этого были нужны лишь карточные реквизиты других пользователей. На запрет НБУ уже отреагировал основатель Trustee Global UAB Вадим Груша. По его словам, компании «удалось убедить НБУ в том, что большинство замечаний к деятельности приложения являются необоснованными».

«И все же решение НБУ создает негативный прецедент для всего крипторынка, фактически запрещая P2P-взаимодействие между пользователями. Также НБУ делает безосновательные предположения о работе евровых балансов в приложении Trustee Plus», — добавляет он.

Груша отметил, что компания выполняет операции с криптоактивами, к которым у НБУ нет замечаний. А работу с фиатными активами обеспечивает «польский партнер Quicko, которая лицензирована в ЕС и предоставляет услуги резидентам ЕС». Он также уверяет, что активы пользователей в безопасности.

Для клиентов Trustee Plus ничего не меняется: регистрация новых пользователей в Украине была приостановлена 22 мая. Услуги на территории ЕС предоставляются в строгом соответствии с законодательной базой Европейского союза», — утверждает основатель компании.

Добавим, что Trustee Global UAB официально внесена в литовский реестр как оператор обмена виртуальных валют и депозитарных кошельков. Украина остается главным рынком компании: сайт сервиса здесь посещают больше всего, а приложение стабильно входило в топ-20 категории «Финансы» в App Store и Google Play. Сервис активно позиционировался как простой способ работы с криптой.

Контекст шире: в Украине рынок криптоактивов до сих пор ждет четкого регулирования. Верховная Рада в сентябре приняла в первом чтении законопроект №10225-д о легализации виртуальных активов. В нем прописано налогообложение: общая ставка 18% + 5%, но в течение первого года после вывода в фиат будет действовать льготная ставка 5%. Кто именно станет регулятором — НБУ или НКЦБФР — еще не решено. Второе чтение может состояться уже в ноябре. В то же время глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев резко отвергает криптовалюты как платежное средство.

Источник: НБУ

Популярные новости

arrow left
arrow right
Самый большой за 12 лет захват Monero: пул Qubic выпустил скрытую самую длинную цепочку
Криптокошелек MetaMask ускоренно изнашивает SSD — расширение браузера записывает по 420 ГБ в сутки
"Платежным средством не будет": Гетманцев анонсирует изменения криптовалютного законопроекта
"Samsung, Asus, Xiaomi, держите клиентов за дураков?": Гороховский заявил о давлении на реселлеров из-за "10% скидки на все" в monoмаркет
Верифицированная бесплатная игра в Steam "похитила" $150 000 с криптокошельков геймеров
Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man's Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку
Банк заменил сотрудников поддержки ИИ, а потом позвал обратно с извинениями
iPhone среди блокнотов: Montblanc представляет записную книжку E Ink Digital Paper за $905
ФБР предупреждает: скамеры подделывают ФБР, чтобы украсть личные данные
Онкология молодеет: количество больных раком до 50 лет растет с 1990-х
Готовы к "Ночи охотника"? S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.6 с ПНВ, старым другом и "наглыми" NPC
Foundation Edition: NVIDIA RTX 5080 превратилась в кирпич прямо на пути к владельцу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить