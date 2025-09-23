НБУ запретил криптокошельку Trustee Plus предоставлять платежные услуги в Украине: что известно

НБУ запретил платежные услуги мобильного приложения Trustee Plus, которое фактически выполняло функции криптокошелька.

Этот сервис позволял переводить средства без открытия счета, выполнять платежные операции и работал как финансовый сервис. Литовская фирма Trustee Global UAB должна была открыть филиал в Украине и получить разрешение на такую деятельность, чего не произошло. Именно поэтому НБУ признал ее деятельность незаконной, ведь без офиса и лицензии компания не имела права предоставлять финансовые услуги в стране.

Фактически P2P-сервис работал как «обменник»: можно было пополнить криптокошелек и вывести деньги в гривнах. Для этого были нужны лишь карточные реквизиты других пользователей. На запрет НБУ уже отреагировал основатель Trustee Global UAB Вадим Груша. По его словам, компании «удалось убедить НБУ в том, что большинство замечаний к деятельности приложения являются необоснованными».

«И все же решение НБУ создает негативный прецедент для всего крипторынка, фактически запрещая P2P-взаимодействие между пользователями. Также НБУ делает безосновательные предположения о работе евровых балансов в приложении Trustee Plus», — добавляет он.

Груша отметил, что компания выполняет операции с криптоактивами, к которым у НБУ нет замечаний. А работу с фиатными активами обеспечивает «польский партнер Quicko, которая лицензирована в ЕС и предоставляет услуги резидентам ЕС». Он также уверяет, что активы пользователей в безопасности.

“Для клиентов Trustee Plus ничего не меняется: регистрация новых пользователей в Украине была приостановлена 22 мая. Услуги на территории ЕС предоставляются в строгом соответствии с законодательной базой Европейского союза», — утверждает основатель компании.

Добавим, что Trustee Global UAB официально внесена в литовский реестр как оператор обмена виртуальных валют и депозитарных кошельков. Украина остается главным рынком компании: сайт сервиса здесь посещают больше всего, а приложение стабильно входило в топ-20 категории «Финансы» в App Store и Google Play. Сервис активно позиционировался как простой способ работы с криптой.

Контекст шире: в Украине рынок криптоактивов до сих пор ждет четкого регулирования. Верховная Рада в сентябре приняла в первом чтении законопроект №10225-д о легализации виртуальных активов. В нем прописано налогообложение: общая ставка 18% + 5%, но в течение первого года после вывода в фиат будет действовать льготная ставка 5%. Кто именно станет регулятором — НБУ или НКЦБФР — еще не решено. Второе чтение может состояться уже в ноябре. В то же время глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев резко отвергает криптовалюты как платежное средство.

Источник: НБУ