"Платежным средством не будет": Гетманцев анонсирует изменения криптовалютного законопроекта

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ожидает множество изменений во втором чтении законопроекта, но резко отвергает криптовалюты как платежное средство.

На данный момент законопроект о статусе криптовалют в Украине, который называют «легализацией», прошел первое чтение и ждет бурного обсуждения во втором. Гетманцев в интервью «РБК-Украина» говорит, что не будет настаивать ни на чем принципиально, стремится получить закон, который бы работал и готов прислушиваться к критике. Однако есть моменты, которые в финальный вариант точно не попадут:

«Платежным средством не будет. Это все равно, а возможно, даже хуже, чем разрешить обращение евро и доллара. Это вопрос национальной безопасности и суверенитета», — говорит народный депутат.

Еще одним жестким пунктом, на котором настаивает глава комитета, является отсутствие налоговых льгот для крипты. Он говорит, что это «единственное», что точно останется, но видно, что это по крайней мере второй принципиальный пункт.

«Наверное, это единственное, что я не готов менять. Все остальное, если решение будет обоснованным и правильным, готов менять», — отметил Гетманцев.

Для доработки закона необходимы мнения специалистов, но ВР сталкивается с их нехваткой. Даниил Гетманцев «очень» опасается ошибок в новой для регулирования сфере экономики. Он подчеркивает намеренно неспешный характер рассмотрения, а значит не стоит надеяться на молниеносный результат. В словах об этом депутат намекнул на некоторые загадочные обстоятельства, которые касаются судьбы самой Верховной Рады.

«Даже если полномочия этой каденции завершатся, первое чтение уже проведено, и законопроект перейдет в наследство новой Раде», — говорит Гетманцев, смущая воображение.

Напомним, 3 сентября ВР приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс относительно обращения криптовалют в Украине. Предварительно, получателей дохода от продажи виртуальных активов ожидают 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Глава НБУ Андрей Пышный также подтвердил, что легализация не будет означать их использование в качестве платежного средства, поэтому не стоит надеяться на такую трансформацию законопроекта.