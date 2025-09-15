Новости Крипто 15.09.2025 comment views icon

"Платежным средством не будет": Гетманцев анонсирует изменения криптовалютного законопроекта

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

"Платіжним засобом не буде": Гетманцев анонсує зміни криптовалютного законопроєкту

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ожидает множество изменений во втором чтении законопроекта, но резко отвергает криптовалюты как платежное средство.

На данный момент законопроект о статусе криптовалют в Украине, который называют «легализацией», прошел первое чтение и ждет бурного обсуждения во втором. Гетманцев в интервью «РБК-Украина» говорит, что не будет настаивать ни на чем принципиально, стремится получить закон, который бы работал и готов прислушиваться к критике. Однако есть моменты, которые в финальный вариант точно не попадут:

«Платежным средством не будет. Это все равно, а возможно, даже хуже, чем разрешить обращение евро и доллара. Это вопрос национальной безопасности и суверенитета», — говорит народный депутат.

Еще одним жестким пунктом, на котором настаивает глава комитета, является отсутствие налоговых льгот для крипты. Он говорит, что это «единственное», что точно останется, но видно, что это по крайней мере второй принципиальный пункт.

«Наверное, это единственное, что я не готов менять. Все остальное, если решение будет обоснованным и правильным, готов менять», — отметил Гетманцев.

Для доработки закона необходимы мнения специалистов, но ВР сталкивается с их нехваткой. Даниил Гетманцев «очень» опасается ошибок в новой для регулирования сфере экономики. Он подчеркивает намеренно неспешный характер рассмотрения, а значит не стоит надеяться на молниеносный результат. В словах об этом депутат намекнул на некоторые загадочные обстоятельства, которые касаются судьбы самой Верховной Рады.

«Даже если полномочия этой каденции завершатся, первое чтение уже проведено, и законопроект перейдет в наследство новой Раде», — говорит Гетманцев, смущая воображение.

Напомним, 3 сентября ВР приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс относительно обращения криптовалют в Украине. Предварительно, получателей дохода от продажи виртуальных активов ожидают 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Глава НБУ Андрей Пышный также подтвердил, что легализация не будет означать их использование в качестве платежного средства, поэтому не стоит надеяться на такую трансформацию законопроекта.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Криптозаймы разрушают рынок Южной Кореи, власти приостановили кредитные сервисы
Новый фильм Кевин Спейси снял с россиянином — фигурантом крупнейшей в мире криптовалютной аферы
Вот это шляпа: главный атрибут собаки-мема Dogwifhat продали за $800 тыс.
В следующем году JPMorgan разрешит кредиты под залог криптовалют
В июне объем спотовых операций крупнейших криптобирж упал на треть
Канье Уэст запустил мемкоин YZY, который за час обвалился втрое
SEC одобрит альткоин-ETF уже осенью
Северокорейские хакеры с начала 2025 года украли криптовалют на $1,6 млрд
ETH обновил исторический рекорд и... полетел вниз
Сооснователь биржи BitMEX Артур Хейс продал криптовалют на миллионы в ожидании падения BTC и ETH
Биткоин подорожал на фоне очередного решения Трампа
Ethereum станет главной инвестиционной возможностью десятилетия
Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man's Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку
Редкое имя в Telegram предложили выкупить за $25 млн
Изображение милой панды превращает Linux-системы в чужие машины для майнинга криптовалют
Биткоин полетел вниз: ликвидировано позиций трейдеров на $514 млн
Только за полгода хакеры украли криптовалют на более $3 млрд
ETH нацелился на $5 тыс.: тем временем ликвидировано позиций трейдеров на $152 млн
Бойфренд украл у вдовы легендарного кантри-музыканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн
ВРУ поддержала легализацию криптовалюты: первый год 5% налога, далее — 23%
Trump Media и Crypto.com создадут казначейскую компанию CRO стоимостью $6,4 млрд
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить