Новости Крипто 13.03.2026 comment views icon

Ledger обнаружила уязвимость в Android, которая позволяет похитить seed-фразу криптокошелька за секунды

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Ledger виявила вразливість в Android, яка дозволяє викрасти seed-фразу криптогаманця за секунди

Команда Donjon компании Ledger обнаружила критическую уязвимость в цепочке безопасной загрузки MediaTek, которая потенциально может позволить извлечь PIN-код устройства и seed-фразы криптокошельков при наличии физического доступа примерно за 45 секунд.


Внутренняя команда безопасности Ledger утверждает, что слабое место в цепочке присуще прошивке Android-телефонов, которые используют процессоры MediaTek. В тесте с доказательством концепции (proof-of-concept) эксплойт восстановил конфиденциальные данные кошельков из приложений, в частности Trust Wallet, Kraken Wallet и Phantom. Согласно заявлению, предоставленному The Block, злоумышленник, который имеет физический доступ к телефону, может подключить его через USB до того, как загрузится операционная система, извлечь криптографические ключи, защищающие полное шифрование диска Android, а затем расшифровать хранилище офлайн.

«Это исследование доказывает то, о чем мы давно предупреждали: смартфоны никогда не создавались как сейфы», — заявил в сообщении технический директор Ledger Чарльз Гийеме.

По словам исследователей, уязвимость потенциально может затронуть примерно 25% Android-телефонов, в частности модели производителей, использующих чипы MediaTek и доверенную среду выполнения Trustonic. Гийеме отметил, что цель публикации исследования — дать индустрии время исправить такие уязвимости до того, как их начнут использовать злоумышленники. Donjon, внутренняя команда Ledger из «белых» хакеров, ранее уже раскрывала уязвимости, влияющие на чипы Android, а также атаки с обходом PIN-кода в конкурирующих кошельках, говорится в заявлении.

«Хотя это исправимо, и мы призываем всех пользователей обновиться до последних исправлений безопасности, предоставленных MediaTek и производителями телефонов, это демонстрирует сложность хранения секретов на небезопасных устройствах. Если ваша криптовалюта находится на телефоне, ее безопасность настолько же сильна, насколько сильно самое слабое звено в аппаратном обеспечении, прошивке или программном обеспечении этого телефона», — объясняет Гийеме.

Отчет появился на фоне того, что злоумышленники продолжают массово атаковать пользовательские кошельки. Инфраструктурные атаки, включая кражи приватных ключей, похищения seed-фраз и захват фронтендов, составили более 80% из $2,1 млрд, похищенных в первой половине 2025 года, согласно отчету аналитической компании блокчейн-разведки TRM Labs. По итогам всего года потери от криптокраж потери от криптокраж превысили $3,41 млрд, свидетельствуют данные Chainalysis. Компания также отметила значительный рост случаев компрометации личных кошельков: их доля выросла с 7,3% общей похищенной стоимости в 2022 году до 44% в 2024-м, что коснулось более 158 000 случаев.


Гаманець Ledger знову зламали зі стороннього ресурсу — як і минулої зими

Источник: The Block

Популярные новости

arrow left
arrow right
Криптовалютный ИИ-агент по ошибке подарил попрошайке $442 000 вместо $350 в токенах Lobstar: это 5% от эмиссии
Telegram интегрирует в кошелек биткоин и Ethereum и создает единую платформу криптоплатежей TON Pay
Первые видео десктопной Android заметно отличаются от предыдущих кадров
Металлическое ралли продолжается: серебро обогнало биткоин, а золото — эфириум
Бывший мэр Нью-Йорка запустил токен, который сразу обвалился на 90%, а инвесторы потеряли более $3,4 млн
Криптобиржа Bybit запускает IBAN-счета и фактически становится необанком
В феврале Дональд Трамп выпустит еще одну криптовалюту — для акционеров собственной компании
Ошибка в коде от ИИ Claude Opus 4.6 стоила DeFi-протоколу Moonwell почти $1,8 млн
Расходимся: альтсезона-2026 не будет, говорят эксперты
Реальное принятие стейблкоинов в криптосфере составляет лишь около 1% от оценок
Соло-майнер биткоина заработал почти $290 000: добыл блок на оборудовании за $90
Android теперь может сохранять "следы" взлома смартфона
Исторический рекорд: в 2025 году "умерли" 11,6 млн токенов — это более 86% всех провалов за последние 5 лет
Количество просмотров криптоконтента на YouTube упало до самого низкого уровня за 5 лет
CoinShares: в 2025 году приток средств в криптовалюты составил более $47 млрд — почти рекорд
Европейские банки запустят стейблкоин, обеспеченный евро, во второй половине 2026 года
Гениально или rug pull? Караоке-реклама криптобиржи Coinbase с Backstreet Boys стала самым громким криптоспотом Супербоула
Google предупреждает крипто-пользователей iPhone и украинцев об угрозе нового вируса
"Не исключаем, но пока не готовимся": СЕО monobank о введении криптовалют
Binance отчиталась за 2025 год: рынок криптовалют впервые превысил $4 трлн
На фоне беспорядков и инфляции в Иране резко возросло использование биткоина
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить